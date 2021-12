annonse

Krigsskipet Nanchang, det første av Kinas kraftige nye Type 055 store destroyere, holdt nylig intensive anti-ubåtøvelser hvor det demonstrerte «sine enestående anti-ubåt-kapasiteter».

Ifølge eksperter som den statseide kinesiske avisen Global Times har snakket med, vil Type 055 bidra til å kunne holde amerikanske ubåttrusler borte fra farvann nær Kina.

Under øvelsene, som varte i fire døgn, seilet det 10.000 tonn tunge krigsskipet i et ikke-offentliggjort område i Gulehavet. Der gjennomførte destroyeren «realistisk scenarioorientert anti-ubåttrening» – inkludert skip-fly-integrerte anti-ubåtoperasjoner, flåte-eskorteoppgaver samt blokkeringer av sund og viktige sjøveier.

Under en av øvelsene sendte Nanchang et Z-9 skipsbasert helikopter for å utføre et søk i et område med mistenkt fiendtlig ubåtaktivitet, og tok i bruk et skipsbasert ekkoloddutstyr i tillegg til helikopteret, slik at søket kunne dekke et bredere område.

Til tross for fiskebåtaktiviteter i nærheten av treningssonen, som forstyrret ekkoloddets kapasitet til å oppdage ubåter, var Nanchang likevel i stand til å bruke sitt akustiske dataanalyse- og applikasjonssystem for å nøyaktig skille ut ubåtens støy fra lyder fra andre motoriserte fartøy.

Verdifulle erfaringer

Ifølge Zhou Minghui, kaptein for Nanchang, viste øvelsene de kinesiske sjømennenes høye kampberedskap og testet Nanchangs kapasiteter i «et større antiubåtkrigføringssystem» – inkludert å oppdage fiendtlige ubåter, kommandere antiubåtkrigføring og gjennomføre fellesangrep,

Erfaringene fra disse militærøvelsene forventes å bli delt med andre Type 055-er, ifølge Zhou.

Kina har angivelig så langt bygget åtte Type 055-er, hvorav tre har gått inn i tjeneste hos den kinesiske marinen (PLAN) denne måneden.

I tillegg til sterke luftforsvars-, anti-skips- og landangrepskapasiteter, utmerker den store destroyeren Type 055 seg også i anti-ubåtoppdrag, som de øvelsene beviser, opplyser ikke-navngitte militæranalytikere til Global Times.

