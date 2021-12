annonse

For fleirtalet vil det seia familiesamvære med svineribbe på bordet og pakkar under grantreet medan sølvgutane syng høgtida inn.

Men for LHBT – ei nemning for lesbiske, homofile, bifile og transpersonar – går kvardagens sosiale liv brått over i fysisk einsemd når bedrifter og lærestader stengjer og folk fer heim for å feira saman med familien.

FRI – Foreininga for kjønns- og seksualitetsmangfald trur at corona-pandemien kan styrkja utanforskapen. Som svar på utfordringa har fleire LHBT-organisasjonar gått saman om å skipa Regnbogetelefonen.

