Flere tidligere stortingsrepresentanter har unnlatt å informere om annen jobb og inntekt de har hatt, samtidig som de har mottatt etterlønn fra Stortinget. Unnlatelsessynden har til nå kun resultert i tilbakebetalingskrav, men nå varsler stortingsdirektøren strengere reaksjoner.

I motsetning til andre som har unnlatte å oppgi inntekter de har hatt, og dermed fått utbetalt økonomiske støtte, har tidligere stortingsrepresentanter til nå sluppet unna med å bare betale tilbake beløpet de urettmessig har fått utbetalt.

Tidvis har kravene om tilbakebetaling vært på flere hundre tusen kroner, uten at dette i motsetning til for folk flest, har medført fare for anmeldelse og straff for forsøket på å lure til seg penger de ikke har hatt krav på.

Anmeldelse og fengselsstraff for folk flest

For folk flest som blir tatt for å ha forsøkt å lure til seg økonomisk støtte fra myndighetene i en slik størrelsesorden, vanker det ofte både anmeldelse og fengselsstraff om de blir avslørt, men tidligere stortingsrepresentanter har altså til nå kunnet se bort fra faren for å bli straffet.

– Så langt har vi konkludert med krav om tilbakebetaling i disse sakene, men vi har fortsatt saker som ikke er lukket. Og Riksrevisjonen skal nå inn i disse sakene bakover i tid. Det innebærer at vi kan ikke utelukke anmeldelser, selv om det har skjedd en tilbakebetaling, uttaler stortingsdirektør Marianne Andreassen til Dagens Næringsliv.

