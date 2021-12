annonse

Det er slutt på at nordmenn har billig strøm. Det ligger så store penger i å selge den dyrt. Særlig i et kaldt land der strøm er en absolutt nødvendighet til oppvarming.

Selv om strømmen er vår eiendom og den er billig å lage. Så er den lille hjelpen som kommer fra politikere litt brannslukking. De som garanteres hjelp er de som mottar sosialhjelp og bostøtte. Det er som regel «elefanten i rommet», og sjelden enker og faderløse.

– Regjeringen har tatt initiativ til en dialog med nettselskapene for å legge til rette for at flere kan få mulighet til betalingsutsettelser, skriver regjeringen på deres nettside.

Penger er viktigst

Men Jonas Gahr Støre har ikke noen plan om å gjøre noe med strømprisen. Han skal bare kaste ut noen mynter og stå frem som julenissen. La oss se hva han har i sekken? Nitti prosent av kraftproduksjonen i Norge er eid av det offentlige. Der Statkraft sitter med mest. Det er et kraftselskap som er eid hundre prosent av nordmenn, gjennom staten. De ligger an til å få et overskudd på 30 milliarder kroner i 2021. Hvert år tar staten ut 85 prosent i utbytte fra Statkraft. Så i år tømmes kassen for over 25 milliarder kroner. Støres plan er å «gi tilbake» noen milliarder i kompensasjon.

– En ekstraordinær situasjon som denne trenger ekstraordinære tiltak. Jeg er glad for at vi i dag kan presentere gode og målrettede tiltak for å hjelpe vanlige folk gjennom denne strømkrisen. Det er et kraftfullt svar på det vi vet mange opplever som en akutt og vanskelig situasjon, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Men Støre forteller ikke hvor resten av milliardene tar veien. De som staten har tjent på å selge strømmen vår til europeiske priser. Fordi det er slik markedet fungerer, det som kalles tilbud og etterspørsel.

Når politikere snakker så må en tenke mer på hva de ikke sier, enn hva sier. Hele denne planen for å hjelpe vil trenge mye mer byråkrati. Mens Frp ble nedstemt i Stortinget da de foreslo å fjerne momsen. Da hadde strømregningen i alle fall blitt redusert med 25 prosent, uten kostnader.

Frp-politikere er kritiske

– I dag bekreftet Støre og Vedum at de ligner mer på Sheriffen av Nottingham enn på Robin Hood. Det offentlige henter inn 30-40 milliarder kr i ekstrainntekt fra strømkunder. Regjering bruker bare 5 mrd til sine «hjelpetiltak». Ergo – ta med begge henda, gi smuler tilbake. Det klarer ikke jeg få frem smilet av. FrP vil igjen ta initiativ til at Stortinget fikser det Regjeringen ikke vil!! Bli med oss i den kampen! skriver Ketil Solvik-Olsen på Facebook.

– Når gjennomsnittsprisen på strøm de siste 5 år har vært 35 øre, er grensen på 70 øre allikevel det dobbelte. Derfor synes jeg grensen bør settes til 50 øre. Når det er det offentlige som får de store inntekter fra de høye priser bør også staten dekke mer enn halvparten av pris over grensen. Men regjeringen tar ikke inn over seg at hovedårsaken til de høye priser som vil fortsette er det grønne skiftet fra klimahysterikerne. Når kull- og kjernekraftverk stenges, blir det selvsagt mangel på kraft og høye priser. Glad for at FrP er imot de mange tåpelige symbolske såkalte klimatiltak, skriver Carl I. Hagen på Facebook.

Småpenger

Det Jonas Gahr Støre lover oss er småpenger, fordi det har blitt bråk. Men han kommer ikke til å gjøre mer. Nordmenn eier strømmen og vi skal ha den til kostpris. Det koster mindre enn 10 øre å produsere en kilowattime. Støre vil splitte regningen når den har syvdoblet seg til 70 øre. En bør nok telle fingrene etter å ha håndhilst på politikere.

