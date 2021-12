annonse

annonse

Det er fordi politikere garantistene i vårt frie demokratiske system. Uten dem ville vi ha endt opp med slike vesener som Trump og Berlusconi.

Det mener i alle fall Høyre-politiker og fagforeningsmann, Trond R. Hole. Han så rødt da Øystein Spetalen uttalte seg om strømprisen, den som tar nattesøvnen til nordmenn. Men Hole er politikere så han hopper bukk over selve saken, det at nordmenn blir flådd og det av politikere. Han går rett på mannen. Spetalen, som sier politikere midt imot.

– Øystein Stray Spetalens halvsannheter er ille i seg selv. Men verre er det at han og hans trosfeller systematisk bygger demokratiforakt og politikermistro, skriver Høyre-politiker Trond R. Hole i Aftenposten, og har sett seg grundig lei av Spetalen mange uttalelser om politikk:

annonse

– Investor Øystein Stray Spetalen er igjen i manesjen. Det dreier seg nå om strøm. Tidligere har han en rekke ganger entret scenen som allvitende orakel for optimal ivaretagelse av det norske folks kollektive rikdom, oljefondet.

Les også: Det er nordmenn som eier strømmen, ikke politikerne

Hole har også merket seg at i den vestlige verden er det en farlig oppblomstring av demokratitretthet og politikerforakt. Men han unngår nok bevisst å belyse årsaken til det, han nevner bare virkningen. I stedet retter Hole skytset mot andre, og bruker nok unødvendig sterke ord for å imøtegå kritikk.

annonse

– Det er ikke en bestemt økonomisk teori eller en original ideologisk innfallsvinkel som er fellesnevneren for Øystein Stray Spetalens mange medieutspill de siste 20–30 år. Nei, det er politikerforakten som utgjør det bestandige. Hetsen av «politikerstanden». Antydningene om at de alle er idioter og bare tenker på seg selv, skriver han, og trekker sammenligninger:

– Og det er en unnlatelsessynd og en feighet ikke å forklare hva det ligner på: Det er Berlusconis melodi. Det er Trumps retorikk. Det er replikkene til Bolsonaro.

Men Hole er ikke alene, det er flere som frykter økende misnøye med både strømpris og politikere. De kaller det politikerforakt, men de har nok ikke tenkt ut tanken at de selv viser forakt for folket. De lover mye og holder lite. Snakker mer usant enn sant og når ingen ser dem sniker de labben ned i kakeboksen.

Les også: Strømprisen: Bønder får høyere utgifter og vi dyrere mat

MDG-politiker Øyvind Strømmen er urolig

Noen hevder at ACER-medlemskapet er årsaken til strømprissjokket. Politikeren sier at han lest på internett flere ganger at det norske ACER-medlemskapet er årsaken til rekordhøye strømpriser. Det er helt feil, mener Strømmen, for priser kommer av tilbud og etterspørsel.

– Men når angrep på ACER blir kombinert med anklager om at norske politikere farer med svik, gjerne i tjenesten til globalistiske eliter, og at de gir blaffen i vanlige nordmenn, ja, så er det på tide å reagere, skriver Strømmen i Nettavisen, og sier han er opprørt:

– Og de som kommer med slike anklager farer ikke bare med skrøner, de farer med skrøner som kan rive i stykker nettopp tillit. Da bør alarmklokkene kime.

annonse

Les også: MDGer: Politikere driver ikke med svik eller tilhører globalistiske eliter

Strømmen er religionsviter og kan fortelle oss at strømprisen bestemmes av tilbud og etterspørsel. Det fungerer i praksis at hvis det er flere kjøpere enn selgere så vil prisen gå opp. Men er det derimot flere selgere enn kjøpere så vil strømprisen gå ned.

Mulig de bør gjøre noe med problemet. Hva om Antirasistisk senter for eksempel utvider porteføljen til også å omfatte hat og fiendtlighet mot politikere. Det burde også bli lønnsomt siden politikere bevilger penger til gode formål.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474