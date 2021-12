annonse

Storbritannias statsminister Boris Johnson advarte i en tale på britisk fjernsyn i kveld mot en flodbølge av omikron. Han lovet samtidig at alle over 18 år skal få tilbud om oppfriskningsdose før nyttår.

Mens kun enkelte kommuner i Norge vil kunne tilby oppfriskningsdoser til personer under 65 år før jul, tilbys nå alle briter over 18 år en oppfriskningsdose allerede før nyttår.

Tiltaket innebærer en kraftig økning i vaksinetempoet i England og Boris Johnsen tar nå i bruk forsvaret for å nå sitt ambisiøse vaksinemål. I første omgang skal 42 militære planleggingsteam settes inn for å nå vaksinemålet. Ekstra vaksinelokaler skal dessuten åpnes, og mobile enheter skal tas i bruk. Flere tusen frivillige skal dessuten få opplæring i å sette koronavaksinene.

– Ingen må være i tvil: Det kommer en flodbølge av omikron, advarte Johnson i en tale på britisk TV i kveld.

BBC melder at foreløpige data viser at en tredje vaksinedose hindrer koronasymptomer som følge av omikronsmitte hos rundt 75 prosent av de vaksinerte. Tidligere i dag hevet Storbritannia beredskapsnivået til fire, et nivå landet ikke har vært oppe på siden i mai.

Beredskapsnivået er økt til fire som følge av at omikronvarianten har spredd seg raskere enn først antatt. Beredskapsnivå fire innebærer at det enten er høy eller stigende smitte, og at det er påkrevd at folk holder avstand til hverandre.

