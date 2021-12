annonse

annonse

Israels tidligere statsminister Benjamin Netanyahu var aldri interessert i fred med palestinerne, sier Donald Trump, ifølge en ny bok.

Ifølge den kommende boken til Axios-journalist Barak Ravid beklaget Trump at Netanyahu stakk kjepper i hjulene til fredsprosessen, skriver NTB.

– Jeg tror aldri at Bibi ville ha en avtale, sier Trump ifølge boken. Bibi er et kallenavn på den tidligere statsministeren.

annonse

– Jeg hadde trodd at palestinerne var umulige og at israelerne ville gjøre hva som helst for å oppnå fred og en avtale. Jeg fant ut at det ikke var sant, sier Trump.

Les også: Guvernør-utfordrer i Georgia går til sak for å bevise at Trump vant

Trump og Netanyahu har ifølge flere medier ikke snakket sammen siden sistnevnte rykket ut og gratulerte Joe Biden med seieren i USAs presidentvalg. «Faen ta ham», sier Trump i boka.

annonse

Barak Ravid intervjuet Trump i april og juli i år. Boken slippes først på hebraisk, før den senere kommer på blant annet engelsk.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474