Drapstrusselen, som siteres i lokalavisen Vestlandsnytt, kom fra en person som kommunedirektøren i Herøy på Sunnmøre sier han vet navnet på men ikke kjenner.

Drapstrusselen ble fremsatt etter at kommunedirektøren, som en reaksjon på et større smitteutbrudd i kommunen, kom med et utspill hvor han blant annet kritiserte at 21 helsearbeidere i kommunen ennå ikke har vaksinert seg mot koronaviruset.

annonse

– For meg er det eit paradoks. Det er dei aller svakaste, dei vi er sett til å beskytte, og då ville eg kanskje trudd at samtlege som jobbar der, ville gjere det ein kan for å forhindre at dei vi er sett til å beskytte mest, ikkje blir utsett for smitte, sa kommunedirektøren til NRK fredag.

Denne uttalelsen falt tydeligvis ikke i god jord for en antivakser i kommunen som svarte med å sende denne drapstrusselen til Aglen via messenger:

«Du skal være jævlig glad den dagen du ligger syk og innlagt, og det er uvaksinert helsepersonell som tar vare på deg. Viss du fortsetter å spre vaksinepropaganda i sosiale medier, så kommer du til å bli drept. Det er en advarsel».

annonse

Til NRK sier Aglen at han reagerer sterkt på truslene og sier saken vil bli formelt anmeldt imorgen.

– Som kommunedirektør er jeg ansvarlig for tjenestene vi skal levere. Når jeg nå opplever å bli truet fordi jeg ytrer meg om vaksinering og utfordringene rundt det, er jeg nødt til å reagere, sier han.

Ifølge NRK skal 130 personer ha blitt smittet i Herøy på knappe tre uker, noe som har resultert i at kommunen har sett seg nødt til å sette uvaksinerte helsearbeidere til å pleie syke og gamle.