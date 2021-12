annonse

Ingen amerikanske soldater skal straffes for droneangrepet i Kabul der syv barn og tre voksne ble drept mens vestlige land evakuerte byen.

John Kirby, en talsperson for utenriksdepartementet i USA, opplyste mandag at forsvarsminister Lloyd Austin har godkjent anbefalinger om å ikke straffe de involverte i angrepet. Det skriver NTB.

Angrepet i Kabul 29. august skulle ramme mulige selvmordsbombere fra IS. Etterpå påstod amerikanske militærmyndigheter at de hadde avverget et terrorangrep. Etter dette har USA innrømmet at angrepet var en feil, og forsvarsministeren har beklaget.

Anbefalingene er fundamentert på en rapport om angrepet fra forrige måned. Her ble det konkludert med at angrepet var en tragisk feil og at det ikke skyldtes tjenesteforsømmelse.

