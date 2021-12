annonse

annonse

Folkehelseinstituttet (FHI) opplyser at det til nå er bekreftet 958 tilfeller av omikronsmittede i Norge. Den siste uken har antall smittede pr. 100.000 innbygger i løpet av de siste 14 dagene økt fra 690 til 934. Dermed klatret Norge til topps i Europa på statistikken over land med raskest smitteøkning den siste uken.

Folkehelseinstituttet opplyser at tiden det tar fra prøvetaking til sekvenseringsresultatet er ferdig, kan variere. Hvis det er mistanke om at en person er smittet med omikronvarianten, skal vedkommende uansett holde seg isolert.

Omikron-smitten fordelt på landets fylker

For 24 smittetilfeller er sted ikke kjent. Øvrige tilfeller fordeler seg slik:



annonse

Oslo 472

Viken 233

Vestfold 99

Telemark 99

Rogaland 39

Agder 37

Vestland 17

Innlandet 17

Troms 14

Finnmark 14

Trøndelag 2

Møre og Romsdal 2

Nordland 1

Hordaland 1

Norge har nå den kraftigste økningen i antall smittede i Europa.

Fra tirsdag til fredag forrige uke satte Norge smitterekord hver dag og det toppet seg fredag da over 5400 personer ble registrert smittet. Den siste uken har antall smittede pr. 100.000 innbygger i løpet av de siste 14 dagene økt fra 690 til 934 og gjør Norge til det landet i Europa hvor smitten økte raskest den siste uken. Det viser tall NRK har hentet inn. Tallene gjelder frem til og med 10. desember. Det er altså ikke antall smittede, men hvor raskt smitten økte den siste uken som er blitt målt. Bak Norge er det Frankrike og Danmark som har opplevd mest økning.

Folkehelseinstituttet betegner koronasituasjonen som stadig mer alvorlig. Antallet koronatilfeller øker raskt og etterfølges av økt antall innleggelser.

– Omikronvarianten vil allerede i desember forårsake en bølge med mange syke, mange innleggelser, betydelig belastning på helsetjenesten og betydelig belastning på samfunnet, blant annet gjennom utbredt sykefravær, skriver FHI i risikovurderingen.

annonse

I en modellering av smittesituasjonen beregner FHI at det om tre uker kan bli opp mot 90.000 og 300.000 tilfeller per dag og 50 til 200 innleggelser per dag dersom tiltakene ikke bremser epidemien betydelig.

Også i Danmark øker antallet som er smittet med omikron-varianten kraftig. Ja, så hurtig sprer den nye virusvarianten seg at den ifølge danske forskere ligger an til å kunne bli den dominerende koronavarianten allerede om et par dager.

WHO: Koronatester fungerer like godt for omikron

Mye er fortsatt uvisst om omikron, men i går publiserte WHO en fersk orientering om omikronarianten som har spredt seg svært raskt etter at den ble oppdaget i Sør-Afrika i slutten av november. Før helgen var omikronvarianten registrert i 63 land i alle WHOs seks regioner globalt.

WHO slår fast at hvor stor trusselen fra virusvarianten er, avhenger av tre forhold. Det første er hvor lett varianten smitter. Det andre er hvor bra vaksiner og tidligere koronasykdom beskytter mot sykdom.Den tredje er hvor alvorlig sykdom den gir.

Når det gjelder smittsomheten, skriver WHO at omikron sprer seg raskere enn delta i Sør-Afrika der det ikke var så mye deltavirus i sirkulasjon, men varianten synes også å spre seg raskere i land der forekomsten av deltavarianten er stor – som i Storbritannia, heter det i WHOs orientering.

– Ut fra det vi vet nå, er det imidlertid sannsynlig at omikron vil gå forbi deltavarianten der den har slått rot i samfunnet, skriver Verdens helseorganisasjon.

Hvor alvorlig sykdom omikron gir, er det begrensede data om. Foreløpige funn i Sør-Afrika antyder at virusvarianten kan gi mildere sykdom enn delta, og alle tilfellene som er registrert EU og EØS så langt, har ifølge WHO vært milde eller asymptomatiske. Men det er ifølge fortsatt uklart i hvilken grad omikron gir mindre alvorlig sykdom. Mer data er nødvendig for å si dette sikkert, heter det i en uttalelse fra WHO.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474