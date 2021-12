annonse

Vi har de siste årene sett en økende tendens til at politikere glemmer at de er valgt av folket, til å tjene folket. Spesielt våre to siste statsministre har i stedet brukt sin posisjon til å fremme egne personlige interesser, mot folkets vilje. Det har ligget en arrogant «dere vet ikke deres eget beste» holdning til folket.

Vi måtte i åtte år leve med one-liner dronningen Erna Solberg, som ignorerte store folkebevegelser. Da bompenge-saken var som hetest i 2019, så var den eneste uttalelsen jeg hørte fra henne «det har kanskje blitt litt mange (bompengepunkter), litt fort». Det var alt. Saken var død for Solberg og hun ønsket heller å fokusere på saker som engasjerte henne personlig, slik som klima og globalisme. Hun brukte statsministerposten som sin personlige lekegrind.

Vel, hvis det var slik at folket var en gjeng med umodne hillbillies som måtte holdes i tømme, så ville et overformynderi kanskje være forståelig. Men nordmenn er et godt utdannet folk. Nå viser stadig hyppigere, store og avgjørende saker at det er politikerne som er umodne og som trenger å holdes i tømmene. På kun kort tid har vi blitt belemret med politiske blundere som avslører politikeres elendige moral og som truer innbyggernes personlige velferd. Jeg kan raskt nevne Lan Berg-saken, pendlerbolig-saken og nå den pågående strømkrisen.

Så langt har Jonas Gahr Støre tatt en «Solberg» og ignorert krisen. Det kommer knapt noen uttalelse fra ham om det som engasjerer nordmenn mest akkurat nå. Støre vil heller snakke om klima og korona. Igjen har vi altså fått en statsminister som kjører sin personlige agenda og ignorerer folket. Og energiministeren dro til USA for å diskutere havvind, samme dag som en ny strømprisrekord ble satt.

Grunnen til at Støre forsøker å ignorere krisen er muligens fordi den er så tett koblet til hans hjertebarn, det grønne skiftet. Han har uttalt at «klima skal være ramme for all AP-politikk». En berøring med saken kan avsløre koblingen for det brede norske publikum, inkludert dem som ennå ikke har fått det med seg og fortsatt tror på løgnene om vær og vind som årsak. Støre ønsker ikke det. Han er fanatisk og villig til å satse vår pensjon (oljefondet) på klimasaken. Noe av det første han gjorde som statsminister, var å gi 15 milliarder av dine og mine kroner til klimatiltak i u-land. Men strømkrisen bekjemper han med småpenger.

En grunn kan være at strømkrisen er meget innbringende for staten, penger som kan brukes på ytterligere klimafantasier til astronomiske kostnader, finansiert av folks private midler. For nå må folk begynne å bruke av sine reserver, bufferkonti og oppsparte midler for å betale strømregningene. Hva er vel bedre? Slik strekker statens midler lenger, og Støre kan finansiere sine fantasier med et sugerør i folks privatøkonomi.

En tredje grunn kan være «Agenda 2030». Personlig er jeg usikker på om det faktisk eksisterer en slik global agenda. Og hvis den gjør, hvem av våre politikere har tilsluttet seg den og styrer etter den? Jeg har fått med meg at det blant annet handler om å gjøre alle private verdier til statlige – en del av fellesskapet. Ingen skal eie noe av verdi, inkludert eiendom og kapital. Alt skal leies, med staten som eiere. Det kan være tilfeldig, men skyhøye strømpriser er en genial måte å begynne å inndra hva folk måtte eie av verdi – midler som egentlig var tiltenkt utdannelse, bolig, drømmereisen eller arv til barnebarna, går nå i stedet tilbake til staten. Hvis Agenda 2030 faktisk eksisterer, og norske politikere er delaktige, så har vi nok bare sett begynnelsen, og 2020-årene vil bli et avgiftsmareritt som vi, selv i Norge, tidligere aldri har opplevd.

Eller handler det om omdisponering av midler, i sann Robin Hood-ånd, der man skal ta fra de rike og gi til de fattige? Vi vet at SV allerede har bakt inn inntjeningen fra strømprisene i det nasjonale budsjettet. Pengene skal brukes på gratis skolefritidsordning og brillestøtte. Jaja, tenker du kanskje, da går i hvert fall pengene tilbake til folket. Men da glemmer du to ting. Det ene er at det kun er en brøkdel av inntektene som blir «tilbakeført» til folket. Det andre er at det er ikke regjeringens rett å inndra folks hardt opptjente penger, for å omdisponere midlene etter regjeringens eget ønske. For eksempel er jeg som enslig og barnløs mann, og slettes ikke rik, ikke interessert i å finansiere andres barn. Jeg har mine egne planer for fremtiden, som mine midler er tiltenkt, og som regjeringen overhodet ikke har noe med å stikke sine klåfingre i. Mine penger er allerede beskattet en eller flere ganger. Det holder. Nå kan dessuten regjeringens «omdisponering» vise seg å være lovstridig.

Uansett hvilke forklaringer man har tiltro til, så er den nye innkasseringen ran på høylys dag. Våre politikere har gjort seg til kriminelle. De omgår loven, enten for egen vinnings skyld, eller av frykt for overnasjonale institusjoner. Tilknytningen til Acer, utenlandskablene og konsekvensene vil neppe tåle å bli målt opp mot norske lover. Dette vet regjeringen, og de vil forsøke å skjule det kriminelle aspektet ved å snakke det bort. Vår nye energiminister har allerede forsøkt seg; strømprisene kan vi ikke gjøre noe med fordi «det vil kompromittere våre forpliktelser overfor EU». Vel, antakelig var det lovstridig å i det hele tatt inngå i noen forpliktelser med EU. Ikke tro på et ord hun sier.

Vi står ved et veiskille. Vi kan protestere nå, eller risikere at strømprisene blir den nye normalen, som kommer hver vinter. Folket protesterte ikke høyt nok mot bompengene, og se hva som har skjedd – ingenting. Den eneste bomstasjonen som jeg vet ble lagt ned, er på Tresfjord-brua i Vestnes kommune. Bompenger er blitt den nye normalen, en permanent ekstraskatt.

Folk har heller ikke protestert høyt nok mot klimasvindelen. Faktisk har de fungert som statens lydhøre disipler og «brølt for klimaet». Resultatet ser vi nå og det er svinedyrt. Men jeg har håp. Denne gang tror jeg også konforme nordmenn har sett lusa på gangen. Dessverre skjer ikke oppvåkningen raskt nok, det vil bli verre innen det blir bedre, og antakelig vil vi se kulderelaterte dødsfall innen noe snur. Folk skrur ned innendørs oppvarming. Det er meget helsefarlig i et land som Norge. Kulde innendørs skaper fukt, og gjør dessuten at man blir mindre motstandsdyktig mot infeksjoner. Covid og influensa vil få bedre grobunn. Jeg tipper at de første dødsfallene vil skje i januar, en tradisjonelt mager måned hvor folk forsøker å økonomisk kompensere for utskeielsene i desember. Svake og sårbare individer kan dø av kulde mens de sover. Eller de blir så svekket at de blir innlagt på sykehus, og dør der. Dessverre vil våre myndigheter forsøke å registrere det som covid-dødsfall, for å ta fokus vekk fra sine egne blundere og for å forsvare en totalitær tilnærming til covid-bekjempelsen.

Vi vil også se dødsfall relatert til uvettig håndtering av elektrisitet, tvunget fram av absurde utregninger av nettleien. Nettleien skal nå tilpasses fornybar energi, slik at ikke det blir brukt for mye strøm samtidig, fordi det kan overbelaste den sol- og vindbaserte grønne energien. Vi har nettopp sett en dødsbrann i Svelvik. Noen konklusjon foreligger ikke ennå, men jeg blir ikke overrasket hvis det viser seg at et forsøk på å unngå høye strømpriser ved å bruke elektriske apparater om natten, er årsaken.

Glem aldri at det er våre politikere som har stelt dette i stand. De har klart å ødelegge en av de mest velfungerende økonomier i verden.

Politikerne er selv klare over at hva de gjør er upopulært. De frykter motstand. Derfor vil vi se stadige utvidelser av definisjonen på «hatkriminalitet». Hatkriminalitet er en oppfinnelse skapt av politikere for å kneble deres kritikere. Og de må slå stadig hardere ned på kritikken, i takt med at deres egne overgrep mot folket øker. Derfor er politiet i dag mer opptatt av å saumfare sosiale medier enn å oppklare alvorlige tyverier, ran og voldelige overfall,

Hatkriminalitet er nytt, ganske enkelt fordi man tidligere ikke så noen bruk for begrepet. Vold og kriminalitet eksisterte, men man så ingen grunn til å tillegge motivene en skjerpende omstendighet. Vold var vold, uansett om en farget kvinne, homofil mann eller heterofil hvit mann stod som fornærmet. I dag trenger man ikke å løfte en knyttet neve for å bli tiltalt for hat. I dag er ord skadelige og derfor kriminelle. Erna Solberg har allernådigst tillatt oss å beholde friheten til å tenke hva vi vil.

Politikere oppførte seg stort sett hederlig (dessuten var Norge et homogent samfunn, politikerne hadde ennå ikke importert spesielt beskyttede og polariserende minoriteter til landet). De hadde ære og integritet, og siklet ikke etter å blidgjøre EU og FN. Norske politikere var politikere for nordmenn, og fikk respekt for det. De forlot sine poster med hevede hoder hvis de hadde opptrådt uredelig. I dag ser vi sutrende stortingspresidenter som er «ofre», fordi de ikke var bevisst lover de selv har laget.

Det er denne gamle respekten for politikere og institusjoner som fortsatt sitter i mange av oss. Det er en innlært refleks. Men politikere er ikke hva de en gang var. De gjør seg ikke lenger fortjent til den respekten de krever av oss. Vi må hurtig omstille oss, og overstyre vår innlærte refleks, overført fra forrige generasjon. Mine besteforeldre og foreldre satt ikke og buet ut politikere. De lyttet med ærbødighet på hva politikere hadde å si, rett og slett fordi hva som kom ut av deres munner lød fornuftig. Kåre Willochs død har minnet oss på en sort politikere som ganske enkelt ikke eksisterer lenger.

I dag er det jentunger uten erfaring og latterlige menn som passer bedre i Maskorama (noe både Vedum og Raja har bevist) som styrer oss. Vi er nødt til å våkne opp til en ny virkelighet. Disse menneskene ønsker oss ikke det beste. Som Øystein Spetalen sier «vi har dessverre fått inn en kunnskapsløs gjeng. Det er trist å måtte si det. Men vår politiske ledelse er våre verste fiender.» Spetalen har rett, våre politikere har ikke gode intensjoner. De er selvtjenende og burde plasseres så langt fra makt som det er mulig å plassere dem. Men de vil ikke innrømme noe før de blir dratt ut av stortingssalen etter håret. Og selv ikke da.

Men her er en sannhet vi har glemt i all indoktrineringen. Du har faktisk rett til å hate, uten å skamme deg. Du har lov til å hate hva du vil, og hvem du vil. Det er en privatsak. Det er å omsette hatet i handling, som ikke er lov.

Men ønsker jeg personlig en storming av Stortinget? Nei. Støtter jeg vold mot politikere? Overhodet ikke. Min personlige drøm er at politikere trekkes for en straffedomstol, hvor deres svik mot eget folk blir avslørt og blottlagt av gode jurister.

Dette er mitt hat til politikere og hvordan de forsurer min hverdag. Og jeg er ikke alene. Bare vent til vinteren blir til vår. Politikere kommer til å lengte tilbake til den dagen det kun var snakk om politikerforakt.

