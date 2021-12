annonse

Koronasmitte skaper hodebry i Premier Leagues travleste periode.

Ikke mindre enn fem Premier League-runder skal etter planen gjøres unna de kommende tre ukene. Smitten som nå rammer flere klubber kunne derfor ikke ha kommet på et verre tidspunkt.

Tottenham er alt rammet av et større utbrudd, men nå har også klubber som Manchester United og Aston Villa fått koronasmitten i laget, skriver The Athletic.

I United skal det dreie seg om en liten gruppe spillere samt personer i støtteapparatet, mens det i Villa skal dreie seg om kun én spiller og et smittetilfelle av annet personell i klubben.

Både United og Aston Villa skal ha avlyst sine planlagte fellestreninger søndag.

Den siste tiden har også flere enkeltspillere i Premier League avgitt positive virustester.

Engelsk fotball gis ikke unntak fra de britiske smittevern-retningslinjene. Det kan skape trøbbel for gjennomføringen av kamper i den engelske toppdivisjonen og lavere divisjoner i tiden som kommer.

Tottenham har alt utsatt sin ligakamp mot Brighton og den utsatte conferenceliga-kampen mot Rennes kan ende med at Spurs blir idømt et tap siden det europeiske fotballforbundet (Uefa) har opplyst at det ikke er mulig å finne en ny dato for kampen.

