En mann er dømt til fire års fengsel for overgrep som gjorde datteren gravid.

Dommen fra Vestre Innlandet tingrett er enstemmig, ifølge NRK.

Det fremgår av dommen at overgrepene fant sted i et tidsrom over syv år. Den dømte mannen er i 60-årene.

«Retten finner det som et særlig skjerpende moment at tiltalte, som biologisk far til fornærmende hadde samleie med henne med sikte på gjøre henne gravid. Han kan ikke høres med at han «ville hjelpe henne» fordi hun så sterkt ønsket seg et barn.», heter det i dommen.

Da hun var i slutten av tenårene ble datteren diagnostisert som lettere psykisk utviklingshemmet. Denne diagnosen ble senere fjernet etter en ny vurdering.

– Vi mener han gikk metodisk til verks og utnyttet hennes sårbare sider. Slik skaffet han seg sex med datteren. Hun var sjanseløs. Det er hjerteskjærende, sa aktor Ellen Malmberg under rettssaken.

Faren erkjente delvis skyld i retten, men han påstod samtidig at han ikke visste at det han gjorde var ulovlig.

Han fikk redusert sin straff noe, fordi det har tatt over tre år fra siktelsen ble tatt ut til det forelå en endelig dom i saken.

– Han tar dommen til etterretning og har ikke tatt stilling til om han vil anke den, sier mannens forsvarer, advokat Andrea Wisløff.

