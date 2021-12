annonse

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at vaksinene ikke ser ut til å gi full beskyttelse mot omikronvarianten.

– Vi er litt tilbake til mars 2020 da ingen i befolkningen egentlig hadde spesielt god beskyttelse mot det nye viruset. Nå ser det ut som vaksinene ikke beskytter oss så veldig godt mot denne nye varianten, og da er vi litt tilbake i samme situasjon, bortsett fra at vaksinene kanskje beskytter deg mot å bli alvorlig syk. Det er selvsagt veldig viktig, men det kan likevel bli en ganske krevende smittesituasjon, sier Nakstad til TV 2.

Samtidig er det slik at kun 7 prosent av alle over 45 år her i landet er uvaksinerte, men alikevel er rundt 40 prosent av de koronainnlagte på norske sykehus uvaksinerte, ifølge tall fra FHI.

Nakstad vil derfor understreke at vaksinene gir viktig beskyttelse mot alvorlig sykdom, og at det ser ut til at den vil ha samme beskyttelse mot alvorlig sykdom ved omikronsmitte.

Han mener helsevesenet ville ha unngått undødvendig belastning om alle hadde vaksinert seg.

– Vi ser nå at sannsynligheten for at du som uvaksinert person havner på sykehus er veldig, veldig mye større enn hvis du er vaksinert. Det er veldig problematisk, fordi det belaster helsevesenet i vesentlig grad, og hvis vi kan få opp antallet som vaksinerer seg og få ned antallet innleggelser, vil det få veldig mye å si for helsetjenesten denne vinteren, sier Nakstad.

