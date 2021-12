annonse

annonse

Samtlige partier på Stortinget, med unntak av FrP, tviholder på at Norge hvert år skal bruke om lag én prosent av bruttonasjonalinntekten på bistand. Nå slakter en tidligere toppdiplomat pengebruken. Det virker ikke. Pengene er helt bortkastet.

Det er Jens Mjaugedal som står frem i NRK og forteller det han mener er sannheten. Men det kommer etter at han er pensjonert. Mjaugedal har en lang karriere i det norske bistandssystemet med flere toppstillinger, blant annet i Flyktninghjelpen.

Fra 2012 til 2017 var han Utenriksdepartementets spesialutsending til Somalia. Han omtaler det han har vært med på som «bistandssirkuset». Nå, som han er pensjonert og nyter årlige utbetalinger fra det han har arbeidet med hele livet, er konklusjonen:

annonse

– Gøy, men bortkastet. Bistand virker ikke.

Det er tjue års «bortkastet» innsats i Afghanistan som er bakteppet for NRKs samtale med telemarkingen Mjaugedal. Hans beskriver den vestlige og norske innsatsen i Somalia som like virkelighetsfjern og håpløs. I løpet av de siste ti årene har Norge brukt minst 4,4 milliarder i Somalia – et hovedsatsingsland for norsk bistand.

– Helt håpløst

annonse

Mjaugedal beskriver Somalia som et klansamfunn. Det er ingen nasjonalstat. Islam er i praksis eneste religion i landet. Gulf-statene og Saudi-Arabia finansierer moskeer, som er overalt. Det har vært borgerkrig siden 1990-tallet. Korrupsjonen florerer. For ti år siden døde 200.000 mennesker av sult. Knapt noen i verden reagerte. Som NRK skriver:

«Med dette bakteppet vil Norge etablere demokratisk styre og styrke menneskerettighetene i landet. Jens Mjaugedal mener at det blir helt håpløst når Norge går inn med sitt utviklingsprogram for å forvandle Somalia fra et tradisjonelt klansamfunn til et land med vestlige idealer som likhet, frihet og brorskap.»

– Bistandsprosjektet blir urealistisk på alle vis, når vi fortrenger at dette er ekstremt komplisert og sammensatt. Enkelttiltak kan være greie nok. Men helheten er skivebom. Den viktigste forutsetningen for å lykkes med noe som helst, er at man har etablert et minimum av politisk stabilitet og sikkerhet i landet, sier Mjaugedal.

Norge har i lang tid tatt det NRK beskriver som en «lederrolle for å stabilisere og utvikle Somalia». Man har forsøkt å bygge institusjoner etter modell av vestlige land. Det samme man forsøkte seg på i Afghanistan.

Det er Utenriksdepartementet som har ansvaret for norsk utviklings- og bistandspolitikk. Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD) iverksetter politikken, og deler ut penger til samarbeidsorganisasjoner. Den norske pengestøtten til Somalia har økt de siste årene.

– Noen har selvsagt hatt nytte og glede av de enorme summene som Norge og det internasjonale samfunnet bruker i Somalia. Noen har fått toalett, mat og vann. Men resultatene er lik null når man ser på hva man har fått igjen for pengebruken, sier Mjaugedal.

Han var selv både giver og mottaker av disse pengene i mange år. NRK spør ham ikke om hvorfor han først nå, etter å ha gått av med pensjon, sier i fra. Som spesialrepresentant for UD vil han ha hatt lønn og tillegg i det minste som en ambassadør. Mjaugedal har tjente mange millioner kroner på det han selv nå omtaler som et bistandssirkus.

Restauranter og barer for bistandsfolkene

annonse

Jens Mjaugedal forteller at arbeidsdagen hans som spesialutsending ofte startet med et tidlig fly fra Kenyas hovedstad Nairobi og inn til Mogadishu. Der ble han møtt av pansrede biler og soldater som tok seg av sikkerheten. Formodentlig betalt av det norske bistandsbudsjettet. I perioder bodde Mjaugedal innenfor murene på flyplassen i Mogadishu, sammen med flere hundre andre bistandsarbeidere.

De levde i en egen boble hvor de hadde «travle møter» med hverandre. Og inne på det lukkede området er det et pulserende uteliv med restauranter og barer, skriver NRK

– Resultatet blir at du lager et drømmebilde. Jeg snakket med en som hadde ansvaret for flyktninger i Somalia for FNs flyktningorganisasjon i flere år. Han hadde aldri vært utenfor flyplassen, sier Mjaugedal.

– Et narrespill

Gjennom bistandspengene har Norge mange norske og internasjonale partnere, det vil si bistandsorganisasjoner i Somalia. Mjaugedal sier at prosjektene spriker i alle retninger, uten en helhetlig tenkning bak.

– Da blir det bare et lappeteppe med gode intensjoner og null effekt.

For ett år siden presenterte NORAD en evalueringsrapport av Norges engasjement i Somalia fra 2012–2018. Den bekrefter at det er mye som ikke fungerer, skriver NRK.

– Det er liten interesse for hva Norge holder på med ute i verden. Selv om Norge bruker rundt 40 milliarder kroner på bistand i året, er det ikke noe krav til dokumentert effekt. Det blir laget mange statistikker og rapporter, men det blir ikke stilt harde spørsmål om hva du har fått til for milliardene som er brukt, sier Mjaugedal.

Han mener Utenriksdepartementet ikke bryr seg om det mangler effekter, men ser på pengene som en investering i utenrikspolitiske nasjonale interesser: Det er i første rekke viktig å være til stede i sårbare stater, slik at Norge får plass rundt bordet til blant andre USA og Storbritannia, sier Mjaugedal.

Han mener at «intellektuell dovenskap og mangel på kunnskap i politisk ledelse fører til at pengene blir brukt i hytt og vær, uten at det gir langsiktig effekt.»

Selv opplevde han at interessen økte når han kunne dele viktige opplysninger som utenriksministrene kunne rapportere om til kollegaene i USA og Storbritannia. Særlig når det handlet om terror, skriver NRK

annonse

– Det er et akseptert narrespill. Jeg har ikke møtt noen – verken lokale, sentrale eller internasjonale bistandsarbeidere – som har tro på dette, sier den pensjonerte UD-toppen.

– Hva har vi fått tilbake? Vi har mange godt betalte jobber i bistandsbransjen. Men det har ikke gitt utvikling, vi har ikke stoppet flyktningstrømmen og vi har ikke fått slutt på terror. Det har ikke bedret vilkårene for det somaliske folket. Hele prosjektet er vanskelig å forsvare.

Setter du pris på denne artikkelen og slike perspektiver? Resett trenger din støtte.

Vi har Vipps nr 124526, bank 1503.94.12826 eller dere kan sende SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474