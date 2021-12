annonse

Statsminister Jonas Gahr Støre gikk i dag ut og varsler at regjeringen kommer til å treffe nye og mer kraftfulle koronatiltak allerede i løpet av denne uken.



– Situasjonen er alvorlig. Smittespredningen er for høy. Og vi er nødt til å treffe tiltak for å begrense den utviklingen, sier statsministeren til NTB.

Antallet sykehusinnleggelser som skyldes koronasmitte har aldri vært høyere, med 331 innlagte i går (gammel rekord) og 358 (ny rekord) i dag. 109 er nå innlagt på intensivavdeling, noe som er tre flere enn i går. Til sammen 62 pasienter får respiratorbehandling. Det er fire flere enn dagen før, opplyser Helsedirektoratet.

I forrige uke ble det registrert i overkant av 32.000 nye smittetilfeller og Folkehelseinstituttet (FHI) skriver at omikronvarianten vil føre til «betydelig økt smittespredning» fremover.

Støre sier målet nå blir å kontrollere smitten gjennom vinteren.

– Det har to hensikter. Det ene er å unngå at helsevesenet blir overbelastet, slik at det går ut over jobben de skal gjøre, både i sykehusene og i kommunene. Det andre er å sørge for at den sosiale og økonomiske belastningen ikke blir større enn nødvendig.

– Omikron endrer spillereglene

Statsministeren innrømmer at det er omikron-utbruddet som i første rekke har fått regjeringen til å tenke i retning av strengere tiltak for å forsøke å redusere smittespredningen av den nye koronavarianten som allerede har rukket å smittet 958 personer i Norge.

Vaksinene ser ut til å gi dårligere beskyttelse mot omikron-smitte enn de hadde mot smitte av tidligere korona-varianter, men samtidig er det tegn som kan tyde på at varianten kan være mildere enn delta.

– Omikron endrer spillereglene. I dag har vi ikke nok kunnskap om mutasjonen, sier Støre til NTB. Han understreker at kapasiteten i helsevesenet må beskyttes samtidig som høyt sykefravær er bekymringsfullt.

Støre forteller videre at utviklingen krever at vi fortløpende må justerer tiltakene våre også nå frem mot jul. På spørsmål fra NTB om han tror det kan bli behov for å iverksette nye tiltak allerede i løpet av uken, og i tilfelle hvilke som kan være mest aktuelle, svarer statsministeren relativt klart.

– Ja, med den utviklingen vi ser nå, vil det komme nye tiltak.

Mer konkret ville ikke statsministeren være i dag, men lovet «å kommer raskt tilbake til» hvilke nye tiltak som vil komme og fortalte at det nå er særlig Folkehelseinstituttets analyser av spredningen og veksten i smittetakten som regjeringen legger til grunn for avgjørelser om hvilke tiltak regjeringen vil lande på å iverksette, nå kun en uke etter regjeringens forrige tiltakspakke mot smittespredningen.

På spørsmål fra NTB om vi er på vei mot en nedstengning før jul, svarer Støre:

– Det er all grunn til å tro at de tiltakene som er innført, har effekt på smitten. Men slik situasjonen er nå, har vi ikke tid til å vente og se effekten av de tiltakene som alt er men vi må forberede oss på tiltak som dessverre griper inn i hverdagen til folk.

