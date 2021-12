annonse

De midlertidige reglene for dagpenger og kompensasjonsordningen for selvstendige og frilansere forlenges ut februar neste år, opplyser regjeringen, ifølge NTB.

En usikker smittesituasjon og nye smitteverntiltak gjør det nødvendig å forlenge flere ordninger, varsler regjeringen.

– Nye smitteverntiltak betyr ny usikkerhet for arbeidsmarkedet. Det er derfor nødvendig å forlenge ordninger slik at folk uten jobb eller oppdrag blir ivaretatt, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap).

Følgende coronaordninger forlenges nå ut februar:

* Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere

* Rett til dagpenger til ledige og permitterte, uavhengig av hvor lenge de har mottatt ytelsen

* Perioden for AAP-mottakere som er avklart for arbeid

* Forhøyet dagpengesats på 80 prosent kompensasjon for den delen av dagpengene som er under 3 ganger grunnbeløpet

* Særreglene med dagpenger for lærlinger

* En ledig kan jobbe opp til 60 prosent av vanlig arbeidstid før dagpengene bortfaller, mot normalt 50 prosent

Regjeringen la tirsdag fram flere tiltak for å hjelpe bedrifter, melder NTB.

* Garantiordningen for banklån til bedrifter blir gjeninnført. Staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av utbruddet av koronaviruset. Den maksimale løpetiden for garanterte lån under ordningen er seks år, inkludert eventuelle forlengelser.

* Regjeringen vil vurdere muligheten for å gjøre det enklere for kriserammede bedrifter å søke utsettelser av skatte- og avgiftsinnbetalinger.

* Det jobbes med en ny lønnsstøtteordning, som vil bli lagt fram etter nyttår.

* Det varsles tiltak for luftfarten.

