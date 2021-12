annonse

annonse

De seksuelle handlingene skjedde atskillige ganger fra mars 2018 frem til januar 2021. Første samleiet fant sted da fornærmede var 15 år.

Stemoren (heretter benevnt som domfelte), er samboer med fornærmedes far. På bakgrunn av en skilsmisse, kom hun tidlig inn i fornærmes liv hvor hun annen hver uke utøvde pleie, stell, autoritet og tilsyn som en forelder.

Domfelte (40) og fornærmede (18) opparbeidet et godt forhold som stemor og stesønn, og utad fremsto domfelte som en god omsorgsfull «reservemor».

annonse

Svermeri

Etter hvert som fornærmede ble eldre, tok forholdet en ny vending av seksuell karakter. Før det første samleie skjedde, hadde det oppstått et slags kjærlighetsforhold mellom stemor og stesønn. De ble forelsket i hverandre, og opplevde at det ble anstrengende å holde seg borte fra hverandre.

Til to venninner hadde domfelte fortalt om sitt intime forhold til fornærmede, de gode opplevelsene samt at han var snill med henne.

Det straffbare forholdet ble avdekket, og domfelte ble pågrepet.

annonse

Hordaland tingrett

Hovedforhandling ble avholdt 25. november 2021. Domfelte erkjente seg til en viss grad skyldig etter tiltalen. Retten tok imot tre vitneprov.

Påtalemyndigheten la ned påstand om at straffen ble satt til fengsel i to år, mens forsvareren anførte en betydelig kortere fengselsstraff, hvorpå den delvis burde gjøres betinget.

Straffeutmåling

Domfelte er tidligere ustraffet, og ut ifra det Resett har kjennskap til er hun født i Frankrike. Hun har overfor politiet og retten innrømmet at det første samleiet med sin stesønn skjedde mens han var 15 år.

Ifølge tiltalebeslutningen, var domfelte tiltalt for å ha forbrutt seg mot straffeloven § 314 – for å ha hatt seksuell omgang med stebarn som står under hennes omsorg, myndighet eller oppsikt.

I tillegg, var domfelte tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med et barn mellom 14 og 16 år og/eller fått et barn mellom 14 og 16 år til å utføre seksuelle handlinger i form av samleier med seg selv. Dette rammes av straffeloven § 302.

Begge lovovertredelsene i denne saken er svært alvorlige, og kan etter loven straffes med fengsel inntil seks år.

Retten konstaterte at domfeltes seksuelle tilknytning med fornærmede før han fylte 16 år, var minst to samleier. Dernest, på bakgrunn av politiforklaringer og ytringer via lidenskapelige tekstmeldinger mellom domfelte og fornærmede, anslo retten at det totale antallet samleier kan ha vært så høyt som 150.

I flere tekstmeldinger alternerte domfelte overfor fornærmede mellom å framtre som «kjæreste» og «mor» med hensyn til lekser, middag, lommepenger samt oppdragelse med mer.

annonse

Retten fastslo også at det kunne virke som om domfelte fortsatt har liten innsikt i sin egen rolle hva selve hendelsesforløpet angår, og fant dette urovekkende.

Dommen var enstemmig, og straffen ble satt til fengsel i to år.

Resett har kontaktet domfeltes advokat, Thomas Nikolai Skeie Nondal, per e-post for eventuelt en kommentar samt om denne tingrettsdommen vil bli anket.

Så langt har ikke advokaten besvart Resett sin forespørsel.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474