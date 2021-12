annonse

En sykepleier på Gjøvik, som uttalte i et intervju med TV 2 at han «må hente seg inn igjen» når en uvaksinert pasient kommer inn på sykehuset, får motbør på sosiale medier.

Tirsdag morgen publiserte TV 2 en artikkel om intensivsykepleier Jo Even Linnerud, som jobber på sukehuset i Gjøvik. Han blir sint på jobb når han ser vaksineskeptikere.

– Etter mitt skjønn er det ytterst få av de innlagte som har en gyldig grunn. De fleste er skeptikere, og de farligste er fornekterne som lar seg bli syke, sier Linnerud til TV 2.

Ikke så snill med «provokatører»

På spørsmål om hva han tenker når det kommer en uvaksinert inn dørene på sykehuset, svarer han følgende:

– Jeg blir veldig oppgitt. Så går det en liten stund, også blir jeg lei meg. Deretter håper jeg at jeg har noen minutter å hente meg inn på, for å skjerpe meg. For jeg må være profesjonell og gi riktig helsehjelp. Men det er krevende å gi pasienten den omsorgen de bør ha, sier han til Tv 2.

Linnerud legger til at han blir sint og provosert.

– De som provoserer mest er provokatørene som benekter hele koronapandemien. Vi har hatt alle kategorier. Jeg prøver å være snillere og mildere med de som har vært skeptiske og kanskje ombestemmer seg, sier han.

Sykepleieren legger til avslutningsvis at han håper folk blir skremt til å ta vaksinen.

– Jeg håper de snart blir så skremt at de tyr til fornuft, sier Linnerud til TV 2.

Også Resett skrev om saken på tirsdag.

Til Oppland Arbeiderblad sa Linnerud at han mente uvaksinerte burde bortprioriteres om det ble kritisk på intensivavdelingene.

– Det kommer en dag der vi må prioritere. Da bør ikke de uvaksinerte stå ført i køen, sa han til lokalavisa.

Voldsomt engasjement

På litt over fire timer har det kommet inn over 1000 kommentarer på TV 2s Facebook-side. Resett har gått gjennom majoriteten av innleggene, der de fleste hudfletter intensivsykepleieren fra Gjøvik.

– Vi som er vaksinerte med sterke bivirkninger, og de som har valgt å ikke vaksinere seg, er lei av slike totalitære idoter som Jo Even Linnerud. Skam deg, skriver en kvinne som har fått flest likes.

– Dette blir bare styggere og styggere. Desto mer diskriminering av folket, desto mindre tillit. Det er en stor SKAM at de ca 150 innlagte uvaksinerte pr nå skal henges ut, skriver en annen kvinne.

– Er ikke vaksineringen frivillig lenger? Skal man bli presset til “tvang” pga slike utsagn som denne intensivsykepleieren kommer med? Hvor mange av de som har dødd de siste 14 dagene har vært fullvaksinert? Er bra glad for at jeg ikke bor i den regionen som tilsier at jeg må ha noe med Gjøvik sykehus og den sykepleieren å gjøre. Jeg er ikke vaksinemotstander, men jeg vil gjerne bestemme over min egen kropp og hva som tilføres den, er bedkjeden fra en tredjeperson.

Uenig

Det var Oppland Arbeiderblad som først intervjuet sykepleier Linnerud.

Avisen har også intervjuet direktøren på Gjøvik Sykehus, som ikke er enig med uttalelsene til Linnerud.

– Uansett om man har tatt vaksinen eller ikke, så skal man få like god behandling. Det er et viktig og grunnleggende prinsipp for de som jobber i helsevesenet, sier direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgård.

Hun avviser også at intensivavdelingene er på bristepunktet.

– Vi er ikke på bristepunktet, men vi legger nå en plan for å ta ned planlagt aktivitet. Det er fullt på intensivavdelinger på sengeposter nå. Det skyldes ikke bare koronaviruset, sier hun.

