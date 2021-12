annonse

En mann er dømt til betinget fengsel etter å ha tegnet helseforsikring etter at det ble konstatert mistanke om at han kunne ha kreft.

Leger mistenkte om at mannen i 50-årene fra Romsdal var alvorlig syk, men han sa ingenting da han tegnet ny helseforsikring som kunne gi millionutbetaling, melder NRK.

Mannen tok kontakt med IF Skadeforsikring og tegnet to forsikringer:

Kritisk sykdom – Økonomisk førstehjelp – med rett til utbetaling på 250 000 kroner og

Uførhet som følge av kritisk sykdom – som ved kreftdiagnoser ville gitt mannen 810 000 kroner.

Da mannen nylig i Møre og Romsdal tingrett vedgikk han ikke straffskyld for forsøk på forsikringssvindel, og hevdet i retten at det var forsikringsselskapets agent som foreslo å tegne en ekstra sykdomsforsikring. Han erkjente imidlertid de faktiske forhold.

– Han sier han ikke visste om kreftmistanken. Hva legen og sykehuset har kjent til, er en annen sak, sier forsvarer Roy Peder Kulblik til NRK.

Ifølge dommen tok mannen kontakt med forsikringsselskapet noen måneder etter at kreften var konstatert, for å be om forsikringsutbetaling. Det endte med at han ble politianmeldt for bedrageri.

Retten legger i formildende retning vekt på at mannen har en uhelbredelig og alvorlig kreftsykdom og at det har tatt langt tid å iretteføre saken. Dermed ble hele dommen på 120 dagers fengsel gjort betinget, melder NTB.

