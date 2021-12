annonse

Tall fra FHI viser at i uke 48 var 44 prosent (84 personer) av de innlagt med Covid-19 uvaksinert, mens de utgjør omlag 10 prosent av befolkningen. Det er en klar overrepresentasjon.

Oppland Arbeiderblad har intervjuet intensivsykepleier Jo Even Linnerud. Han er ikke nådig mot de uvaksinerte.

– Det kommer en dag der vi må prioritere. Da bør ikke de uvaksinerte stå ført i køen, sier han.

Linnerud mener sykehuset på Gjøvik er bristepunktet og de ansatte under stort press. Sykepleieren mener de som blir innlagt og ikke er vaksinert «ikke har tatt sine forholdsregler».

– Vi vet at dette kommer til å bli verre. Når man da vet at man er på bristepunktet, er dette veldig frustrerende. Det er ikke bare for å få oppmerksomhet at jeg sier dette, men jeg lurer virkelig på hvordan denne jula blir for oss. Det er jo ei tid etter jul også.

Linnerud hevder at halvparten av de innlagte med koronasykdom er uvaksinerte. Han sier at det er et faktum det kan være vanskelig å forholde seg til, skriver avisen.

– Det er rett og slett vanskelig å være profesjonell i yrket sitt. Det er de som velter lasset vårt, er beskjeden fra Linnerud.

De som ikke lar seg vaksinere utgjør et stort problem, ifølge Linnerud.

Tar avstand

Sykepleierens sjefer er ikke enig i utspillet hans.

– Uansett om man har tatt vaksinen eller ikke, så skal man få like god behandling. Det er et viktig og grunnleggende prinsipp for de som jobber i helsevesenet, sier direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgård.

Hun avviser også at intensivavdelingene er på bristepunktet.

– Vi er ikke på bristepunktet, men vi legger nå en plan for å ta ned planlagt aktivitet. Det er fullt på intensivavdelinger på sengeposter nå. Det skyldes ikke bare koronaviruset, sier hun.

