Skolebarn i Tyskland blir angivelig utsatt for det noen mener er rituell ydmykelse fordi de blir tvunget til å avsløre vaksinasjonsstatus foran klassen sin på daglig basis.

«Barn som ikke er vaksinert blir spurt hvorfor de ikke har mottatt den», skriver ZeroHegde basert på reportasjer i GB News i Storbritannia.

– Det handler i hovedsak om rituell ydmykelse av barn som blir bedt om å gå foran i klassen og oppgi vaksinasjonsstatusen deres daglig, sier journalisten Alex Story til GB News.

Journalist Alex Story reports on coronavirus restrictions in EU countries. pic.twitter.com/0UzCpphgtS

— GB News (@GBNEWS) December 10, 2021