annonse

annonse

En flyktningfamilie i Bergen ville flytte til Ullensaker kommune, men fikk nei hvis de ikke hadde jobb. Frp uttrykker bekymring rundt såkalte sekundærflyktninger.

Familien har bodd i Norge i seks år og i Bergen i fem år, men de hadde vansker med å få jobb og håpet på bedre lykke i Ullensaker. Men kommunen advarte om at det ikke er tilfelle, skriver Mitt Jessheim.

«Dersom Bergen kommune fremdeles mottar integreringstilskudd for dere, eller dere er avhengige av sosialhjelp, har ikke Ullensaker kommune anledning til å ta imot dere som innbyggere til vår kommune nå», svarte saksbehandleren.

annonse

Saksbehandleren krevde at de først skaffet seg jobb.

«Dersom dere skulle klare å skaffe dere lønnet arbeid i Ullensaker slik at dere er økonomisk selvforsørget før dere flytter og dere er ferdig med femårsperioden deres, står dere fritt til å flytte til Ullensaker uten godkjenning av oss.»

Frp er bekymret for kommuneøkonomien rundt såkalt sekundærbosetting. De første fem årene betaler staten, og det til den kommunen de er bosatt i, men flyktninger flytter til sentrale områder. Oslo har blitt for dyrt, så flyttingen foregår til småbyene rundt. De blir da kommunens økonomiske ansvar.

annonse

Les også: Flere pågrepet etter skyting i Sarpsborg fredag kveld

Sarpsborg har økonomiske problemer

– Norge fikk en veldig stor flyktningtilstrømming i 2015, 2016 og 2017, og når de har bodd fem år i andre kommuner kan de bosette seg fritt i Norge. Vi ser da at de bosetter seg i Sarpsborg, Fredrikstad og Drammen. De har ikke råd til å bosette seg i Oslo, og bosetter seg derfor i byene rundt hovedstaden, sier ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje (Ap) til Sarpsborg Arbeiderblad.

De fleste sekundærflyktninger som bosetter seg i Sarpsborg jobber ikke og koster kommunen store summer.

– Dette går utover hele økonomien i kommunen og alle våre tjenester. Vi har et budsjett som ikke går opp. Inntektene øker ikke i tråd med kostnadene og det er ikke bærekraftig over tid. Det er en skjevhet her som ikke er akseptabel og som må ryddes opp i. Staten har et ansvar her og nå må vi riste dem ut av den naiviteten eller uvitenheten de operer etter, sier ordføreren.

Les også: Manifest-Magnus mumler at Norge kan ha integreringsproblemer – Rolness er ikke overbevist



30,2 prosent innvandrere i Ullensaker

Det er et tall som er 12,5 prosentpoeng høyere enn sammenlignbare kommuner. Tom Staahle (Frp) mener sekundærflyktninger kan legge press på kommuneøkonomien. Han viser til situasjonen i Sarpsborg.

annonse

– Når vi tar imot flyktninger får vi integreringstilskudd i fem år, men vi har også sekundærbosetting som medfører store kostnader. Vi bør undersøke og få vite mer om hvordan dette berører oss, slik at vi blir bedre rusta til å integrere de som bosetter seg her, sier han til Romerikes Blad, og bruker situasjonen i Sarpsborg som eksempel:

– Det kommer en rekke personer (flyktninger) som selvbosettere, som ikke har jobb eller er økonomisk selvstendige. Det medfører økte kostnader for en kommune. Nettopp dette har Sarpsborg kommune tatt opp som meget krevende for kommunesektoren.

Les også: Landets farligste asylsøkere bosatt i Sarpsborg og Fredrikstad – ansatte frykter for livet



Staahle sier videre at det er en forventning til oss alle at vi som friske, arbeidsføre mennesker klarer oss selv. Det må også gjelde denne gruppen. Frp foreslo også i formannskapet å ikke bosette flyktninger i Ullensaker i 2022, men ble nedstemt.

– Ullensaker er en veldig gjestfri kommune, der alle er velkomne, sa ordfører i Ullensaker Eyvind Jørgensen Schumacher under debatten i formannskapet. Han uttalte videre at flyktningene ofte har krysset hav og kontinenter for å komme seg i sikkerhet, og at Ullensaker selvfølgelig skal følge opp den gode tradisjonen med å si ja til flyktninger.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474