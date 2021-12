annonse

annonse

Spesialistlege fjerner vaksinekritiske innlegg fra sin private Facebook-side etter at NRK publiserte flere artikler om henne.

I en rekke saker de siste månedene har NRK gjort spesialistlegen Anja Zanjani kjent i mange miljøer. Fastlegen i Sør-Fron kommune hadde delt saker om vaksineskepsis som NRK og rådmannen i kommunen reagerte på.

Etter at NRK publiserte flere artikler, og intervjuet hennes pasienter om hva de mente om hennes vaksinekritiske Facebook-innlegg, ble hun kalt inn på teppet av kommunen.

annonse

Nå har hun blitt enig med kommunen om å fjerne innleggene, melder NRK.

«Rådmannen i Sør-Fron hadde et møte med fastlegen forrige uke der han ba henne om å moderere seg på sosiale medium. Ifølge Rune Fromreide Sommer har de to nå blitt enige om at Anja Zanjani skal slutte å poste vaksinekritisk innhold på facebooksiden sin», skriver NRK.

NRK skriver imidlertid i neste avsnitt at «Zanjani har hatt møtet med rådmannen og skulle tenke over kravet han kom med der», og at hun ikke har en kommentar til NRK. Kravet fra rådmannen var at fastlegen ikke skulle komme med vaksinekritikk på Facebook.

annonse

Sovjetunionen

NRK-sakene skapte voldsomt engasjement på sosiale medier da de ble publisert. Flere var oppgitt over dekningen til NRK og mange kalte det Sovjet-lignende journalistikk. Mange støttet Zanjani sin rett til å ytre seg privat om vaksiner.

– Hun er modig og ærlig. Synd at NRK snoker på folks private Facebook-profiler og lager sak ut av hva folk deler på privaten. Det er også skremmende at de tar kontakt med hennes pasienter. Lever vi i Sovjetunionen? spurte en kvinne.

NRK skriver avslutningsvis i sin artikkel at heller ikke hennes advokat har ønsket å kommentere saken. Statskanalen skriver at advokaten «er blant de som har valgt å ikke vaksinere seg mot koronaviruset».

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474