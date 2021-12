annonse

I januar overtar Frankrike det seks måneders roterende presidentskapet i EU. På mandag besøkte han Budapest og Ungarns statsminister Victor Orban.

Macron ønsker Orbans støtte til Frankrikes agenda for presidentskapet, ikke minst styrking av EUs grensekontroll. Denne politikken er de to nok enige om. Uenigheten består i synet på seksuelle minoriteters rolle og den kritikken som har kommet fra EU mot Ungarn for angivelig manglende pressefrihet og politisk innblanding i rettssystemet.

– Vi har politiske uenigheter som er velkjent, men vi har også vilje til å samarbeide for Europas del og være lojale partnere, sa Macron da han ankom Budapest ifølge Reuters.

Orban på sin side sa Ungarn respekterte Macron og Frankrike.

Macron var også ventet å besøke opposisjonen, noe Orban neppe satte pris på.

I løpet av de siste to månedene har Orban også fått besøk av Macrons viktigste utfordrere på høyresiden i fransk politikk, nemlig Marine Le Pen og Eric Zemmour.

Begge disse roste Orbans holdning til innvandring, og Zemmour holdt Ungarn frem som et eksempel på et land som under statsminister orban som beholdt sin identitet og uavhengighet, skriver Reuters.

På tirsdag deltok Macron i et møte i den såkalte Visegrad-gruppen, som består av Ungarn, Polen, Tsjekkia og Slovakia,

