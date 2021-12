annonse

Mandagens pressekonferanse avslørte at regjeringen ikke har noen exit-strategi fra tiltaksveldet.

Det mest avslørende øyeblikket under mandagens pressekonferanse for nye nasjonale pandemitiltak kom da journalist Johan Falnes fra NTB stilte statsministeren spørsmålet om å beskrive veien ut av tiltakene.

Falnes henviste til Helsedirektoratets faglige grunnlag som hadde blitt gjort tilgjengelig like før pressekonferansen. Der står det på side 6:

– Tiltakene vil som nevnt ha store samfunnsmessige konsekvenser, kompenserende tiltak må raskt innrettes for å hindre varige skader på enkeltindivider og virksomheter. Det er også behov for å beskrive en vei ut av tiltakene.

Falnes: – Så statsminister, hva er veien ut av disse tiltakene?

Statsministeren hadde åpenbart vært mer opptatt av veien inn til nye tiltak, enn veien ut av dem.

Støre: – Først kanskje, jeg vet ikke om Bjørn Guldvog vil utdype hva han legger i det, så skal jeg gi en kommentar til det.

Helsedirektøren gav så et ikke-svar om at mydighetene etterhvert bør bedre beskrive mulighetsrommet for veien ut. At det er mulig men ikke sikkert at omikron-varianten er mindre farlig, og at det etter første bølge med omikron kan være mulig å planlegge en trygg vei ut. At de ikke har modellen for veien ut per i dag. Men at det kan være grunnlag for å se nærmere på dette etter den første kneika med omikron-smitte.

Så overtok statsministeren.

– Når vi sier kontroll gjennom vinteren, så er det fordi vi legger til grunn at vi svært sannsynlig kommer til å ha covid i samfunnet vårt. Og måtte leve med det på et håndterlig vis. Og her sitter det eksperter på det, sa Støre, før han ramset opp hvordan vi gikk fra ikke Johan- men Wuhanviruset, til alfa, via delta, og nå omikron.

– Pandemiens historie er jo litt uransakelig, hvordan den eventuelt ebber ut, muterer, endrer seg, sa Støre.

Så understreket han at kontroll av viruset handler om å ha et velfungerende helsevesen både i kommuner og sykehus, og å kunne opprettholde normale samfunnsfunksjoner, og at regjeringen i motsetning til i mars 2020 nå har vaksinen som en kjernestrategi.

– Da er det nok elementer til å se at en kombinasjon av beskyttelse i befolkningen, immunitet i befolkningen, vaksinens muligheter, medisinenes muligheter, gir muligheter til å leve ganske normalt, og sikre disse to viktige forholdene; helsevesenet og et velfungerende samfunn.

Falnes: – Støre, du inviterer jo nå til å innta et slags evighetsperspektiv på denne pandemien. Da blir spørsmålet, hvor lenge skal vi fortsette hvis dette viruset fortsetter å mutere seg, hvor lenge skal vi fortsette å stenge pubene hver gang vi passerer 300 innlagte?

Her fikk Støre muligheten til å ta av seg statsministerhatten og ta på seg filosofhatten.

– Altså, det er jo et spørsmål som berører filosofiske sider egentlig. For det er altså på et av de områdene hvor vi ellers er vant til å kunne regne oss frem til hvordan ting akkurat blir. Så er dette et område som er åpent og usikkert. Og jeg kan i alle fall ikke spekulere mer i en sikker utgang og forutse veien videre basert på den kunnskapen vi har i dag, var svaret Støre gav, men som ingen ble det grann klokere av.

Det er mulig Støre har mer lyst til å være filosof, men han må huske at han er statsminister nå.

For alle som lengter tilbake til et gjenåpnet samfunn, var det han sa videre nedslående nyheter.

– Det som kan både gi håp og urolighet, er utsagnet at: Inntil alle er vaksinert er ingen trygge. Altså vi må sikre internasjonal vaksine.

Støre viste til WHOs mål om å nå 70 prosent vaksinedekning i verden innen september, som han beskrev som veldig ambisiøst, og som etter alt å dømme er helt urealistisk.

Med andre ord så ser ikke regjeringen og helsemyndighetene for seg noen endelig exit fra pandemirestriksjoner før tidligst september 2022. Det er også påfallende hvis regjeringen akter å bruke dette globale vaksinasjonsmålet som unnskyldning for å forlenge tiltaksveldet lenger enn nasjonale forhold taler for?

Med økende tiltakstretthet blant befolkningen er det ikke tillitsvekkende at myndighetene innfører nye drakoniske tiltak med ingen ende i sikte og uten noen klar strategi. Spesielt ikke når effekten av tiltakene er høyst tvilsom, mens den samfunnsøkonomiske kostnaden av dem derimot er høyst sikker, og treffer på toppen av strømkrise og tiltagende inflasjon.

Bevisbyrden burde ligge hos de som vil stenge samfunnet ned, ikke hos de som ønsker å holde det åpent. I stedet ser vi at listen for nedstengning legges stadig lavere. Veien tilbake til «normalen» før mars 2020 synes stadig lengre.

Som den britiske juristen Jonathan Sumption har påpekt: Det er mye enklere å skru av friheten i et samfunn enn å skru den på igjen.

