annonse

annonse

Klimatoppmøtet i Glasgow for knappe fem uker siden er for lengst innpakket i ullpledd og lagt på is til varmere tider.

Man må holde ideen varm, men bare ikke nå mens folket fryser ræven av seg og strømprisene galopperer som ti ville hester med en skogbrann etter seg. For nåde den som bringer klima opp og frem i dagens debatt. Politisk selvmord er vel bare forbokstaven. Årsaken til dagens galopperende strømpriser ligger nemlig begravet i denne politiske klokkertroen, overbevisningen om verdens undergang om ikke man får redusert CO2-nivået.

Når man begynner å fase ut stabil fossil energi med nye ustabile energikilder som vindkraft og solkraft, og samtidig stenger ned den stabile energikilden, er det oppskriften på en prisgalopp uten like. Når da samtidig fru Merkel gikk kunnskapsløst til verks og proklamerte etter Fukushimakatastrofen at atomkraft skulle legges ned i Tyskland innen utgangen av 2022, bidro dette ytterligere.

annonse

Politiske vedtak setter prisene på CO2-utslipp til vanvittige høyder for å stimulere til grønn omstilling. Det koster det hvite i øynene å bli grønn, må skjønne. Folkens, dette er så idiotisk som det er mulig å få det. Dette er en ønsket politikk. Ingen, absolutt ingen må si at de ikke så dette komme. Om noen faktisk tør si det, så viser det en fullstendig mangel på forståelse for hvordan dette henger sammen.

Selv EU begynner å innse galskapen de har vært med å bygge opp og vurderer om gass og atomkraft skal inngå som grønne energikilder.

For Tyskland er dette toget for lengst gått. Fru Merkels avgjørelse vil bli stående som en av Tyskland verste avgjørelser etter krigen. Fukushima ble bygget langs en tektonisk plate som har jevnlige forskyvninger og således jordskjelv. En avgjørelse som viste seg å være fatal.

annonse

Les også: Velkommen til kunnskap og fornuft – stopp den menneskeskapte klimakrisen (+)

Det tar år å stenge ned et atomkraftverk og tilsvarende mange å starte det opp. Tysklands eneste løsning er å bygge nye reaktorer. EU og Europa skriker på rene og sikre energikilder. Østerrike har besluttet å utsette nedstengning av sin atomkraft og Frankrike har aldri vurdert det. Storbritannia har besluttet å satse på mindre atomkraftanlegg. Finland ligger milevis framfor resten av Europa og forventer oppstart av Olkiluoto 3 i 2022. Et anlegg som alene produserer 1600 MW.

Våre politikere her i Norge og verden rundt har gått hodeløse inn i debatten om fornybar energi uten å ha en sikker stabil energikilde til å drive denne elektrifiseringen vi holder på med. Galskapen om å elektrifisere sokkelen for å tjene noen skarve tonn CO2-utslipp i EU-regnskapet mens den samme mengden CO2 som Norge kan trekke fra sitt regnskap vil nå andre land få som pluss på sitt regnskap. Enda en spiker i kisten i det grønne skiftet og en ny delårsak til økte priser på strøm. Neste vinter når Tyskland stenger ned de siste atomkraftanleggene, vil vi nok en gang se nye pristopper. Støre og SP har allerede proklamert at det vil bli fornyet satsing på vindkraft, både på land og til havs. En satsing som vil være fatal for dyrelivet og naturen. Vi burde henge oss på Storbritannia og satse på mindre atomkraftverk kontra rasering av en allerede skjør natur.

Greta Thunberg, MDG, og Extinction Rebellion er tyste som graven. Vel vitende at det kommer atter en ny vår der galskapen kan mates inn med skrekkbilder av smeltevann på Grønland, skogbranner i Australia og USA. Øyer som synker i havet, eller var det havet som stiger? Al Gores isbjørn har for lengst mistet sin effekt der en ny istid viser fanatikernes grunnleggende feil med en isbjørnstamme som blomstrer. Villreinen på Svalbard dør ikke ut grunnet klimaendringene. Dyrenes tilpasningsevne til endringer i klima er deres styrke, ikke svakhet.

Les også: Rapport: Elbiler er ikke klimavennlige (+)

Fanatikere har gnagd på det samme beinet i over femti år og dommedag har ennå ikke vist seg tross spådommer om at klodens undergang er nært forestående. Politikernes tro på at vi mennesker kan styre klimaet er så fundamentalt gal, det er vrangforestillinger som rokker ved universets og fysikkens grunnleggende lover om hvordan alt henger sammen med alt.

Klart vi må forurense mindre, forsøple mindre og få en renere klode. En bærekraftig måte å kunne leve i takt med naturen og sammen ta vare på denne blå klinkekulen vår. Men om en omstilling til en bærekraftig måte å leve på skal være styrt av en målsetning om å styre klodens temperatur, da er man på ville veier.

Det er et ørlite håp om at våre politikere innser galskapen – og resultatet av en hodeløs klimapolitikk som ikke er bærekraftig. Og at de planter begge bena solid på denne jord og tar avgjørelser som er basert på fornuft og ikke ideologi. La oss håpe de ser lyset i tunellen og be om at det ikke er toget som kommer.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474