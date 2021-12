annonse

annonse

Nordmenns holdninger til innvandring blir stadig mer positive. Blant annet øker andelen som mener det bør bli lettere å få opphold i Norge, ifølge SSB.

I tillegg ser færre på innvandrere som en kilde til utrygghet, og flere har blitt positive til arbeidsinnvandring. Dette kommer fram i en ny undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Siden 2002 har holdningene til innvandrere og innvandring blitt stadig mer positive. Etter den økte tilstrømningen av asylsøkere høsten 2015, ble det målt noe mer negative holdninger, men etter dette har utviklingen snudd igjen – også i årets undersøkelse.

annonse

– Samtidig med at det gis uttrykk for mer positive holdninger, ser vi at det er blitt mer kontakt med innvandrere. De fleste som har kontakt med innvandrere, oppgir at de i hovedsak har positive erfaringer med dette, sier seniorrådgiver i SSB, Frøydis Strøm.

Ikke kilde til utrygghet

I årets undersøkelse er det færre enn noen gang som ser innvandrere som en trussel mot tryggheten i samfunnet. Sju av ti gir uttrykk for at de ikke ser innvandrere flest som en kilde til utrygghet.

17 prosent av dem som ble spurt, ser innvandrere som en trussel, en nedgang på 3 prosentpoeng fra i fjor.

annonse

I 2002 var det omtrent like mange som var enige som uenige i dette.

Bør bli enklere å få opphold

Som følge av innreiserestriksjoner under pandemien har det blitt vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å reise over landegrenser.

Siden 2019 har andelen som mener det bør bli lettere få opphold i Norge, økt.

I undersøkelsen svarer 20 prosent at det bør bli enklere. I 2020 var andelen 17 prosent, mens den var 14 prosent i 2019.

16 prosent mener nå det bør bli vanskeligere. I fjor var andelen 20 prosent, mens det i 2019 var 23 prosent som mente dette.

Arbeidsinnvandring

Under pandemien har det vært strenge innreiserestriksjoner for å begrense smitte på tvers av landegrenser. 59 prosent av de spurte i undersøkelsen har ikke blitt mer skeptisk til arbeidsinnvandring under pandemien.

29 prosent ga uttrykk for at de var blitt mer skeptiske.

Åtte av ti sier seg enige i at innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv, og sju av ti mener at arbeidsinnvandring fra land utenom Norden for det meste bidrar positivt til norsk økonomi.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse