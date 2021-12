annonse

Skjenking blir forbudt i hele landet, karantenereglene strammes inn og det blir munnbindpåbud mange steder.

Regjeringen kunngjorde de nye tiltakene mandag kveld. Noen trådte i kraft umiddelbart, mens andre måtte inn i koronaforskriften og gjelder fra natt til onsdag, opplyser NTB.

Fra midnatt gjelder blant annet følgende regler:

* Full skjenkestopp ved barer, restauranter og hoteller i hele landet.

* Munnbind må brukes i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder, innendørs arrangementer, i bibliotek og i museum når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer.

* Munnbindpåbudet gjelder ikke mens man sitter ved et bord på et serveringssted eller inntar mat eller drikke sittende.

* Maks 20 personer innendørs på private og offentlige sammenkomster og arrangementer. For begravelser og minnestunder er grensen 50.

* Maks 100 personer uten faste, tilviste plasser på utendørs offentlig arrangement. Med faste, tilviste plasser blir grensen 200 x 3.

* En meters avstand må holdes til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende på arrangementer og serveringssteder.

* Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, kjøpesentre, butikker, bibliotek, museer, varemesser, midlertidige markeder og lignende stenges hvis de ikke drives smittevernfaglig forsvarlig, og de skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det.

* Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende må stenge.

Karanteneregler

* Felles regler for isolasjon og karantene uavhengig av virusvariant.

* Karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende med mulighet for å teste seg ut etter 7 dager.

* Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 dager, men fortsatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 dager.

Barnehager og skoler

* Fra torsdag av skal barnehager og grunnskoler drive på gult tiltaksnivå, mens videregående skoler og voksenopplæring skal drive på rødt nivå. Kommunen kan fatte vedtak om høyere tiltaksnivå.

* Universiteter, høyskoler og fagskoler skal så langt det er mulig tilrettelegge for at undervisning, ferdighetstrening og eksamen gjennomføres digitalt f.o.m. torsdag 16. desember.

Hjemmekontor

* Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra når det er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

