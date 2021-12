annonse

SV lover å forsøke å gjøre strømstøtte ordningen mer rettferdig.

– SV vil se på muligheten for å gjøre ordningen mer rettferdig. Kan vi gjøre endringer som gjør at det treffer bedre enn det gjør nå, spør energipolitisk talsperson Lars Haltbrekken.

SV skal snart forhandle med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Stortinget om ordningen som skal hjelpe folk med strømregningen, skriver NTB.

– Med opplegget fra regjeringen vil det være rike folk som ikke trenger det, som får støtte. Det kan være et argument for å stramme inn skattene for de rikeste i 2023, mener Haltbrekken.

Regjeringen foreslår at staten dekker halvparten av strømprisen som overstiger en spotpris på 70 øre per kilowattime (kWh). Støtten gjelder forbruk opp til 5.000 kWh per måned.

5.000 kWh for en måned er ganske mye, påpeker Haltbrekken.

MDGs Rasmus Hansson er blant dem som mener taket er satt for høyt og stimulerer til å bruke veldig mye strøm.

– Det er både usosialt og dårlig miljøpolitikk, sa Hansson da strømpakken ble klar lørdag.

Ifølge SSB er et gjennomsnittlig strømforbruk for en enebolig på 180 kvadratmeter drøyt 25.100 kWh.

