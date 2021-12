annonse

annonse

NTB melder at Ubaydullah Hussains søknad om prøveløslatelse er avslått. Han er dømt til ni års fengsel for IS-deltakelse og -rekruttering.

– Vi er tilfreds med at kriminalomsorgen har fattet et vedtak i tråd med vår anbefaling, sier statsadvokat Frederik Ranke til Nettavisen.

Ettersom Hussain har sonet ferdig to tredeler av straffen, kan han søke om prøveløslatelse. Det er ventet at avslaget klages inn til Kriminalomsorgsdirektoratet.

annonse

– Ubaydullah ønsker bare å leve et stille liv fremover. Han har fått svært positive skussmål fra kriminalomsorgen som har fulgt ham de siste seks årene, og har gjennomført en rekke permisjoner de siste årene. Han er derfor skuffet over at PST har stanset hans prøveløslatelse og kommer til å klage vedtaket, skriver forsvarer John Christian Elden i en tekstmelding.

Hussain ble pågrepet for terrorvirksomhet i desember 2015, ettersom han ifølge PST var på vei til Syria. Saken endte i Høyesterett som dømte ham til ni års fengsel i september 2018 .

Høyesterett konkluderte med at Hussain var å anse som et melder av terrororganisasjonen IS fra årsskiftet 2013/2014 til desember 2015. Han ble også dømt for å ha rekruttert to medlemmer til IS, samt for å ha gitt økonomisk støtte og annet utstyr til to andre medlemmer.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474