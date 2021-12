annonse

Drama på fotballbanen i England og Italia.

Lørdag kveld fikk Manchester United-forsvarer Victor Lindelöf pusteproblemer og brystsmerter i kampen mot Norwich.

Etter 70 minutter gikk svensken ned i knestående mens han holdt seg til brystet og ba om dommerens oppmerksomhet. Rundt sto bekymrede lagkamarater mens helsepersonell kom springende inn på banen.

Svensken måtte til slutt byttes ut.

Etter kampen fortalte Uniteds sisteskanse David de Gea at han lot seg prege av de ubehagelige scenene.

– Jeg vet ikke hva som skjedde, men det var noe med pusten. Vi har sett Eriksen og Agüero. Det er vanskelig å se en lagkamerat slik. Det var bedre å bytte. Jeg håper han føler seg bra. Jeg så at han hadde pustevansker og at han ikke følte seg bra. Da blir ikke kampen eller fotball noe viktig, sa keeperen.

Manchester United-manager Ralf Rangnick uttalte seg om svenskens problemer etter kampen.

– Han hadde pustevansker og vondt i brystet. De har gjort tester nå og han virker okei, men han virker å være litt i sjokk. Han husker ikke hvordan det skjedde. Jeg vil tro han hadde en kollisjon med en annen spiller og ikke fikk puste. Han hadde pusteproblemer og pulsen var høyere enn normalt, sa tyskeren til Uniteds hjemmeside.

Reagerer

Søndag skjedde det igjen.

I kampen mellom Napoli og Empli måtte midtbanespilleren Piotr Zielinski byttes ut etter bare 19 minutter etter å ha opplevd pusteproblemer og smerter, skriver The Mirror.

Det er uvisst hva som forårsaket putsteproblemene.

På sosiale medier reagerer tidligere fotball-profiler.

Sky Sports-kommentator Matt Le Tissier etterlyser mer fokus fra mediene og skrev følgende på Twitter:

– Utrolig at en annen fotballspiller har hjerteproblemer, og likevel nekter media å nevne selv den minste antydning om at det bare “kan” være tingen som ikke kan nevnes.

Amazing that another footballer comes off complaining about his heart and yet the media refuse to mention even the slightest hint that it just “could” be the thing that can’t be named #lotsofcoincidences

