Hun greier å være veganer etter alle krav, bortsett fra ett. Hun må bruke ull, selv om det er på fy-listen.

Men Norsk vegansamfunn mener det er mulig å være veganer i minus 30.

– Jeg prøvde å komme på hvordan det skal gå an å bo og leve i Finnmark uten å bruke ull. Jeg kom frem til at det går faktisk ikke, sier hun til NRK.

Hun valgte å bli veganer i fjor og derav skal hun egentlig ikke bruke dyreprodukter som ull og dun. Men med arktisk vær ble det fort klart for henne at det ikke er mulig å leve helt vegansk.

Annebjørg kommer fra Alta og kjenner flere veganere der som bruker ull. De har kommet frem til samme konklusjon:

– Det eneste alternativet er egentlig ull.

Nei, mener leder av Norsk vegansamfunn, Steffen Tretvoll Althand. Han sier at man ikke trenger å bruke ull i Finnmark. Det vet Althand, han har vært på telttur i minus 30 over flere dager uten ull. Det har gått bra for han. Althand forteller at det finnes syntetiske materialer, men han er enig i at ull er et fantastisk produkt, men at det går imot veganisme.

– Ull er ikke vegansk fordi det er et resultat av utnytting av et dyr, altså sauen. Vi holder den fanget og avler den frem for å produsere mer ull enn den trenger selv, og det er ikke vegansk, sier han.

