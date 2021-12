annonse

Hva gjør man når man må bruke BankID for å utføre en oppgave, og BankID er nede?

Resett har snakket med en frustrert bruker av BankID, som har fått store problemer grunnet nedetid den siste uken. Han driver et lite bilverksted, som blant annet utfører EU-kontroller.

– Statens vegvesen har pålagt oss at vi må benytte BankID for å kunne utføre EU-kontroller. Når BankID da er nede så får ikke vi gjort jobben vår. Kundene blir frustrerte fordi vi ikke kan levere bilene tilbake, forklarer mannen.

Han mener at digitaliseringen av Norge er problematisk.

– Samfunnet blir mer og mer byråkratisk og det tres ting nedover hodene våre. Det er vi som må sitte med alt plunderet. De som jobber i staten kan bare trekke på skuldrene. Det er vi som må betale for dette, slår bedriftslederen fast.

– Digitaliseringen har gått for langt, og man har ikke konsekvensutredet. Hvordan blir dette for disse som må drive med dette hver dag, når systemene er nede? spør han.

Kasteball

Mannen forklarer at han får opp en feilmelding når han forsøker å bruke BankID, og blir bedt om å kontakte banken sin. Når han kontakter banken sin, får han beskjed om at det er BankIDs problem. Han forklarer at han har oppfattet at problemet skal komme av at BankID skal ha byttet leverandør.

– Hvor er kvalitetssikringen til BankID når de gjør en så stor oppgave og bytter leverandør? spør mannen.

Han påpeker at BankID har med alt av innlogging å gjøre. Alt fra Vipps til å logge seg inn i Altinn. Ingenting av dette får han nå gjort.

– Det er ikke noe telefonnummer man kan bruke for å ringe BankID. De gjør seg bare helt usynlige. Er det riktig når de påvirker livene til så mange nordmenn? spør mannen.

Vil ha reserveløsninger

Han forklarer at det har vært problemer i hele høst, der han ikke har fått benyttet BankID gjerne i en dag av gangen, men at dette har blitt verre nå i det siste, slik at han ikke har fått brukt det på en hel uke.

– Skal alt være digitalt i Norge, må man ha reserveløsninger, konstaterer han.

Problemene bedriften har med BankID kommer på toppen av en rekke andre problemer som følge av coronapandemien og økte driftskostnader forbundet med økt strømpris.

– Vi små bedrifter har slitt i to år med corona. Det blir verre og verre å få tak i slitedeler fordi man mangler komponenter nede i Europa. Man har lagre, men de begynner å gå tomme. Underleverandører går for halv maskin. Så er det økte kostnader, økte utgifter til strøm, forklarer mannen.

– Det ser ikke lyst ut for å være helt ærlig, sier han til slutt.

Mulig løsning

Lederen for Statens vegvesens tilsynsavdeling, Monika Omholt, har forståelse for frustrasjonen over BankID.

– Vi har forståelse for at det er frustrerende når systemer ikke fungerer som de skal, slår hun fast i en kommentar oversendt Resett.

– Dersom det er systemutfordringer hos Statens vegvesen eller ID-portalen kan kontrolløren eller kontrollorganet slippe avgårde bileier etter utført EU-kontroll, melde inn kontrollen når systemet er oppe igjen, og sende kontrollseddel til eier. I slike tilfeller er det veldig viktig at kontrolløren beskriver i innrapporteringsløsningen at det er en ettersending, samt at forholdet registreres som et avvik fra normale rutiner, forklarer hun videre.

Resett har også kontaktet BankID for en kommentar til saken. De har foreløpig unnlatt å besvare forespørselen.

