CNN har sparket seniorprodusent John Griffin, bare dager etter at han ble arrestert av FBI.

– Anklagene mot Mr. Griffin er dypt urovekkende. Vi fikk vite om arrestasjonen hans fredag ​​ettermiddag og avsluttet arbeidsforholdet hans mandag, sa en CNN-representant i en uttalelse.

«Griffin fikk mødre og deres mindreårige døtre med på ville og dyre turer til hjemmet sitt, slik at han kunne trene dem seksuelt», skriver Daily Beast.

Opplæring

CNN-produceren skal ha brukt et nettsted for seksuell fetisj for å lokke “underdanige” mødre inn. Deretter brukte han meldingsappene Kik og Google Hangouts for å kommunisere med dem og døtrene deres.

I et påstått tilfelle i fjor, betalte han en kvinne 3000 dollar for at hun og hennes ni år gamle datter skulle reise fra Nevada til hans hjem i Vermont for «opplæring». Deretter skal han ha tvunget datteren til å delta i seksuelle handlinger.

Griffin jobbet i CNN i åtte år. Han ble arrestert forrige fredag ​​og risikerer ti år i fengsel om han blir dømt.

