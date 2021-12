annonse

annonse

Carlisle United og Lincoln City ønsker ikke vaksinepass på sine kamper.

I forrige uke ble det innført nye corona-regler i England. Myndighetene krever nå at alle utendørsarrangmenter med over 10 000 mennesker må ha et system der folk må vise vaksinepass for å komme inn.

Dette gjelder i hovedsak fotballkamper, som samler titusenvis av mennesker.

annonse

Motstanden har vært stor, og mange har ytret seg kritisk til at tilskuere nå må vise frem vaksinepasset.

– Ingen krav

Heller ikke fotballklubber synes å like det nye systemet.

annonse

Daily Mail skriver at fotballklubben Carlisle United gjør som Lincoln City og reduserer stadionkapasiteten til 9999 tilskuere. Carlisles hjemmebane Brunton Park har plass til over 17 000 tilskuere på tribunen.

«Det vil ikke være noe krav om å vise vaksinasjonsstatus, eller en nylig negativ test for å komme inn på stadion og komme på kamper. Supportere vil ikke bli pålagt å bruke ansiktsmaske», heter det i en uttalelse fra klubben.

Lincoln City gjorde det samme for noen dager siden, da også de reduserte stadionkapasiteten til 9999 tilskuere per kamp for å unngå de nye corona-reglene.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474