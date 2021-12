annonse

Årets julegave til fremtidige korona-smittede? Norske pasienter kan snart få tilgang til en nyutviklet koronapille som allerede er godkjent i Storbritannia, men foreløpig ikke av det europeiske legemiddelbyrået (EMA).

Helsedirektoratet har ifølge Helsedepartementet inngått avtale med legemiddelfirmaet Merck Sharp & Dohme, som produserer koronapillen Lagevrio, om levering av 8.640 behandlinger av det antivirale legemiddelet, som blant annet inneholder stoffet molnupiravir, før jul.

Britiske MHRA godkjente den 4. november i år legemiddelet for bruk mot Covid-19 og en behandles nå av Det europeiske legemiddelbyrået (European Medicines Agency – EMA).

EMA skal sikre vitenskapelig evaluering, tilsyn med, og overvåkning av legemidler til mennesker og dyr i EU. Statens legemiddelverk ble tilsluttet EMA i år 2000 og representerer Norge i dette EU-byrået som dekker hele EØS-området og tilsvarer amerikanernes Food and Drug Administration (FDA).

Helsedirektoratet skal vurdere hvordan legemiddelet skal tas i bruk i Norge og hvilke pasienter som skal få tilbud om behandling. Helse- og omsorgsdepartementet vil nok helst avvente godkjenning i EU, men har overlatt til Helsedirektoratet å vurdere dette fortløpende.

Dersom man tar medisinen senest tre dager etter at symptomene er oppdaget, vil den redusere risikoen for innleggelse og dødsfall med nær 89 prosent, ifølge Pfizer, som har utviklet et legemiddel tilsvarende det Norge har kjøpt. Risikoen blir redusert med 88 prosent dersom medisinen tas innen fem dager. Laboratorietester tyder på at den også vil fungere mot omikronvarianten.

Sikkerhetsprofilen til legemiddelet skal imidlertid tidligere ha vært gjenstand for debatt blant forskere. En av disse er tidligere og Harvard-virolog William Haseltine, som har uttrykt bekymring for at folk som avbryter medisin-kuren for tidlig, kan bidra til at det blir dannet nye mutasjoner av Covid-19.

