Den mektige demokraten frykter det verste for USA om Donald Trump vinner presidentvalget i 2024.

USAs tidligere utenriksminister og Demokratenes nominerte til presidentvalget i 2016 kom med de oppsiktsvekkende kommentarene søndag under et intervju på NBCs «Today».

– Hvis jeg skulle tippe akkurat nå, ville jeg si at Trump kommer til å stille igjen. Han ser ut til å innstille seg på å gjøre det, og hvis han ikke blir holdt ansvarlig, så får han gjøre det igjen. Jeg tror det kan bety slutten på vårt demokrati. Ikke for å overdrive, men jeg vil at folk skal forstå at dette er et «make-or-break»-øyeblikk. Hvis han eller noen av hans likemenn igjen skulle bli valgt til president, og spesielt hvis han har en Kongress som adlyder hans ordre, vil man ikke kjenne igjen landet vårt, advarte Clinton.

– Jeg prøvde å advare folk. Jeg prøvde å argumentere for at dette var virkelig farlig, menneskene han var alliert med, hva de sa, hva han kunne gjøre. Jeg tror at, ​​hvis det ikke hadde vært for Jim Comey og stuntet han utførte 10 dager før valget, ville jeg ha vunnet. Jeg er forferdet over å ikke ha greid å stoppet ham og menneskene rundt ham, men jeg føler nå at kan alle se selv hva slags leder han er, fortsatte hun.

– Det er tydelig at det var folk som likte det de så, til tross for det jeg ser på som de virkelige farene for landet vårt. De møtte opp og stemte på ham. Og han prøver å sette det opp slik at det vil skje igjen for ham, selv når han taper, slik han tapte majoriteten av stemmene to ganger, la hun til.

