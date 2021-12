annonse

annonse

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) vil tilrettelegge for medisinindustri i Norge. Bransjen anser særlig distriktene for å være godt egnet.

Statsråden sier til Nationen at regjeringen vil opprette et nasjonalt senter for utvikling av legemidler. Han viser også til at pandemien har ført til spørsmål om vaksineberedskapen kan bedres ved å legge til rette for vaksineproduksjon i Norge.

Satsingen på legemiddelproduksjon har sammenheng med regjeringens ambisjon om økt eksport og verdiskapning i en konkurranseutsatt sektor.

annonse

– Dette handler også om å øke investeringer i fastlandsindustrien, og at det etableres lønnsomme arbeidsplasser over hele landet, sier han til avisen.

Administrerende direktør Karita Bekkemellem i Legemiddelindustrien (LMI) anser at Norge er godt rustet for å bli en viktig legemiddeleksportør, og at distriktene har særlig gode forutsetninger.

– Med tilgang til råstoffer rett utenfor stuedøren gir deg seg selv at distriktsetablering er en fordel, sier hun og peker på blant annet rent vann og ren luft.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474