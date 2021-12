annonse

Religion har fått for stor plass og innflytelse i Nigeria. Det er blitt et hinder for rasjonell kollektiv tenkning.

I podcast med litteraturprofessor Louisa Egbunike uttalte den nigerianske forfatter og nobelprisvinner i litteratur, Wole Soyinka at det er for mye «koseprat» om religion, mens friheten overtas av religiøse krefter på bekostning av sekulære.

Nigeria har store politisk-religiøse konflikter, islamistiske opprørsgrupper og økende motsetninger mellom kristne og muslimer. Den brutale islamistiske opprørsgruppa Boko Haram har fått mye oppmerksomhet i internasjonale medier etter massekidnappinger. Mens det er denne gruppa som dominerer opprøret i nord, finnes det kristne opprørsgrupper i sør som hevder at de følger Jesus og bruker religiøse argumenter for å rettferdiggjøre sin kamp, skriver Bistandsaktuelt.

Soyinka sier at sosiale medier er blitt en viktig arena for religiøs kamp og hets mot andre grupper. Han mener religion i dag er et viktig hinder for at mennesker skal kunne opptre som frie og viljestyrte. Sekulære individer vil kunne håndtere hverdagslivets problemer på en rasjonell, kollektiv måte som er mer hensiktsmessig for hele samfunnet.

– Praktisér gjerne religion hjemme, og invitér inn alle du måtte ønske for å ferie religiøse høytider. Ingen vil ha noe imot det. Men når du bruker religion til å undergrave andres rettigheter, når det går ut over grunnleggende rettigheter, når den brukes til å drepe, ikke bare enkeltpersoner, men hele grupper, når den brukes til å brenne ned andre menneskers bønnesteder, da er det på tide at vi behandler religion som en forbrytelse mot menneskeheten. Det er hit – til dette nivået – vi som samfunn har kommet i Nigeria, sa Woyinka.

