Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) kommer med en oppfordring om å sende barn på skolen.

– Min oppfordring er alltid å sende barn og unge på skole og i barnehage, det er veldig bra for ungene. Så forstår jeg likevel bekymringen man har for smitte, og jeg kan forstå den helsemessige bekymringen man har for at barna skal bli syke, men da er det viktig å minne om at jo yngre de er, jo mindre syke blir de, sier hun til VG.

Den siste uken har flere kommuner innført digital hjemmeskole de siste dagene frem til juleferien. Dessuten er bemanningssituasjonen i skoler og barnehager presset på grunn av smitte og karantene.

Brenna har forståelse for at folk ønsker å slippe karantene i julen, men at det likevel ikke er viktigere enn barn og unges rett til opplæring og til å være i barnehagen eller på skolen.

– Så det er en balanse og en vurdering hver enkelt familie må ta, men det skal være trygt å sende barn og unge på skolen, sier hun.

