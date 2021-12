annonse

En russer har i Tyskland er dømt til livstid for et drap som retten mener Russland sto bak. Tyske myndigheter utviser nå to russiske diplomater.

Den russiske regjeringen har flere ganger benektet å ha noe med drapet å gjøre. Men den nye tyske regjeringen fester lit til kjennelsen onsdag.

Domstolen i Berlin mener det var den russiske staten som beordret drapet på en georgier med krigserfaring fra Tsjetsjenia i en park i den tyske hovedstaden i 2019, skriver NTB.

Etter kjennelsen sa utenriksminister Annalena Baerbock at drapet ble utført etter en statlig ordre og at det utgjorde en alvorlig krenkelse av tysk lov og suverenitet.

To russiske diplomater blir dermed utvist, og Russlands ambassadør i Berlin kalles inn på teppet.

Ambassadøren, Sergej Netsjajev, hevder på sin side at dommen er en politisk motivert og uvennlig handling.

Men Baerbock står på sitt.

– Den tyske regjeringen vil gjøre alt som er nødvendig for å ivareta sikkerheten i landet vårt og sørge for at lovene våre respekteres, sier utenriksministeren.

