På Norefjell skisenter har snøkanonene vært i full drift. De har tredoblet kapasiteten de siste årene og har nå 170 snøkanoner. Det gir skisenteret muligheten til å åpne for turister tidligere.

Det samme gjelder Drammen skisenter. Der har Erik Gråberg klokkertro på at den teknologiske utviklingen vil være redningen. Han sier at snøkanonene og heisene i dag bruker langt mindre energi enn tidligere, og han tror at utviklingen vil fortsette.

– Framover må vi kanskje lage snø i bare fem døgn, mot ti i dag. Vi må ha flere snøkanoner, men total mengde energi vil sannsynligvis gå ned, sier Gråberg.

Men klimaalarmistiske forskere tror at over halvparten av skidagene i lavlandet kan bli borte innen utgangen av århundret.

– Enten må vi stoppe klimaendringene, ellers må vi på sikt miste skitradisjonen. Det er den triste sannheten, sier leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen til NRK.

– Snøproduksjon er enormt kraftkrevende. Den tar vann fra lokale bekker og vann som ofte er sårbare ved lav vannstand. Det er et stort miljøinngrep å produsere kunstsnø. Det er ikke en farbar vei i en verden som blir mer og mer preget av global oppvarming, sier han.

Gulowsen mener videre at skianlegg som i økende grad må basere seg på produksjon av kunstsnø, dessverre ikke er bærekraftig. Han tror vi rett og slett må akseptere at vi får glede oss over snøen når den kommer, og så får vi finne på andre ting å gjøre hvis det ikke er snø.

