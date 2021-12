annonse

annonse

Klubbforeningen ECA har på vegne av sine medlemmer skrevet brev til Fifa der de fastslår at det kan bli aktuelt å nekte spillere å delta i afrikamesterskapet.

Årsaken er bekymringer knyttet til hvorvidt tilstrekkelige hygienetiltak og andre grep for å stagge koronaviruset vil være på plass før mesterskapet sparkes i gang i Kamerun 9. januar.

ECA er blant annet kritisk til at en koronaprotokoll for mesterskapet ennå ikke er på plass og mer enn antyder at klubber ikke vil gjøre sine spillere tilgjengelige for landslagsspill, med mindre en slik protokoll kommer på plass, skriver nyhetsbyrået AFP.

annonse

Brevet fra ECA (European Club Association) er adressert til Det internasjonale fotballforbundets (Fifa) visegeneralsekretær, Mattias Grafström også der stilles det også krav om at en rekke forhold som må være på plass for at klubbene i Europa skal frigi sine spillere.

Flere europeiske storklubber har landslagsaktuelle afrikanere i sine tropper. Blant annet kan Liverpool måtte klare seg uten Mohamed Salah (Egypt), Sadio Mané (Senegal) og Naby Keita (Guinea) i perioden der afrikamesterskapet spilles.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474