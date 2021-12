annonse

annonse

Storbritannia har åpnet for å utlevere WikiLeaks grunnlegger Julian Assange for å ha publisert hemmelig materiale om krigsforbrytelser begått av USA under sine kriger i Afghanistan og Irak.

Materialet som WikiLeaks publiserte viser uten tvil at USA faktisk begikk krigsforbrytelser. Dette svekket USAs rolle i verden, og mange år med diplomatisk arbeid fra amerikanerne etter Irakkrigen ble ødelagt over natten.

Publiseringen skjedde i 2010, mens Barack Obama var president. Det som ble avslørt tok seg dårlig ut.

annonse

Så er spørsmålet alle stiller seg, hvis en nettside eller journalist får tilgang til hemmeligstemplet informasjon som beviselig avdekker krigsforbrytelser, og velger å publisere det, slik at hele verden får se det. Er det da en forbrytelse?

Også i dag, så arrangerte det offentlige Norge en seremoni for de to vinnerne av Nobels Fredspris Maria Ressa og Dmitry Muratov. De er journalister som jobber i Russland og Filipinene og dekker sine egne regjeringer kritisk. De har fått prisen fordi de ifølge komiteen jobber for ytringsfrihet for alle journalister.

Den internasjonale organisasjonen for journalister «Reporters without Borders» er også klare i talen etter at USA har vunnet frem med sitt krav om utlevering av Assange. De fordømmer hendelsen, og mener at dette vil få konsekvenser for journalister i hele verden. De frykter at vestlige land som gjør seg skyldige i krigsforbrytelser nå vil få det enklere med å unndra seg ansvar.

annonse

Det er også verdt å merke seg at både Chelsea Manning og Edward Snowden som begge jobbet i amerikansk etterretning var de som sørget for at krigsforbrytelsene ble avdekket. Chelsea Manning ble benådet av President Obama, slik at hun slapp ut av fengsel. Edward Snowden ble også vurdert benådet av President Trump, men han fikk sterke advarsler om å gjøre det, da det ble problematisert at flere innen amerikansk etterretning ville gjøre det samme som Snowden.

Jeg syntes det hele fremstår som merkelig og avslører noe av Vestens dobbeltmoral. Vi belønner journalister som er kritiske mot Russland og Filipinene. Mens når krigsforbrytelser blir avdekket i Vesten, så ender vi opp med at de som publiserer det blir straffeforfulgt og kan risikere livstid i fengsel. På pressekonferanse med de to prisvinnerne hyllet vår Statsminister Jonas Gahr Støre sammen med Muratov og Ressa. Arbeiderpartilederen vill ikke svare på hva han mener om Storbritannias og USAs tolkning av ytringsfriheten for Julian Assange.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474