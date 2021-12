Vestlige investorer underpriser risikoen for finansiell ruin

annonse

Hedgefondforvalter Ray Dalios tar i sin nye bok for seg konsekvensene av en ny verdensorden med et suverent Kina og et svekket USA.

Verdensordenen som har rådet siden andre verdenskrigs ende, står overfor et tektonisk skifte. Den vestlige verden er inne i en fase med økonomisk, demografisk, politisk og kulturell stagnasjon, samtidig som tyngdepunktet i verdensøkonomien beveger seg jevnt og trutt østover. Er vi fordømt til å gå i Thukidyds felle; vil Kinas fremvekst og USAs frykt for å tape sitt hegemoni gjøre krig mellom det to supermaktene uunngåelig, som mellom Sparta og Athen? Eller kan varm konflikt unngås til fordel for en ny verdensorden der et krympet Vesten lever i harmonisk sameksistens med en mektigere Østverden?

Det er den røde tråden som går gjennom hedgefondforvalter Ray Dalios siste bok: «The Changing World Order». Som yrkesbeskrivelsen antyder er Dalios primære bekymring hvordan investorer best kan navigere seg gjennom dette nye terrenget, men mye av tematikken er vel så relevant for de som er mer interessert i det politiske og historiske enn det finansielle.

Imperiers vekst og fall

Om du er ute etter en litterær opplevelse i romjulen, er nok ikke dette boken å legge under juletreet. Men om du er opptatt av å beskytte porteføljen fra å bli spist opp av inflasjon eller krakk i det nye året, er det en bok som bør leses. Dalio er mekanisk og analytisk rigid i sin tilnærming. Bare man hadde hatt en perfekt årsaks/virknings-modell tror han, som en moderne marquis de Condorcet, at fremtiden kan spås presist. Språket i boken er konsist og fargeløst. Men desto mer informativt.

Med brede strøk pensler Dalio gjennom verdenshistorien de siste 500 årene frem til i dag. Han har en ganske marxistisk/materialistisk historieforståelse, med mer vekt lagt på økonomiske og teknologiske faktorer enn ideologiske strømninger som primære drivere for samfunnsutviklingen. Han er også opptatt av å identifisere store sykluser som har en tendens til å repetere seg, eller i alle fall rime, opp gjennom historien. Hvordan pendelen svinger fra epoker med fremgang og velstand til perioder med depresjon, revolusjon og krig – med et forholdstall på omtrent 5:1. Gjennomgangen av det hollandske imperiets vekst og fall på 16-1700-tallet og det britiske imperiets vekst og fall på 18-1900-tallet former her bakteppet for historien om det amerikanske imperiets vekst og nedgang i det 20. og 21. århundre.

Vestlige investorer underpriser risikoen for finansiell ruin

Dalios overhengende bekymring er at vi står på trappene til et sykelskifte av den mindre hyggelige varianten. Han mener at dagens kombinasjon av skyhøy gjeld, nullrenter og storskala pengetrykking, økende ulikheter og store politiske og sosiale konflikter, spesielt i USA, i møte med et fremadstormende Kina som utfordrer den rådende verdensorden, minner om situasjonen i 1930-1945 – en periode man helst ikke vil sammenlignes med.

Dalio mener at mange investorer har et for rosenrødt syn på fortiden, og derav på fremtiden. Han viser til at nesten all velstand gikk tapt eller ble konfiskert i de fleste land i perioden fra første til slutten på andre verdenskrig. Investorer i Russland, Kina, Tyskland, Japan, Østerrike, Frankrike og Italia tapte alt. Og i mange tilfeller ikke bare pengene men også livene sine. De fleste investorer i dag ser derimot kun på avkastningshistorikk fra USA og Storbritannia, seierherrene fra andre verdenskrig, hvor markedene også ble rammet hardt men ikke stengt og tilintetgjort. Det gir et skjevt bilde, et typisk overlevelsesbias. Er det mulig for sparere i vestlige land å tape alt i dag? Svaret er ja. De som har hatt pengene sine i bankinnskudd de siste tiårene har allerede tapt det meste av sin kjøpekraft, takket være jevn og trutt devaluering av alle vestlige valutaer.

Bretton Woods på tomgang

Etter andre verdenskrigs ende gikk USA og Storbritannia i bresjen for en ny verdensorden i Bretton Woods, med opprettelsen av Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF). Etter en serie eksterne og interne kriser og sjokk går denne verdensordenen nå på tomgang. USA og Europa er forgjeldet og dekadent. USA opplever økende intern uro, mens Europa fremstår tappet for økonomisk vitalitet og skaperkraft. Protestantisk arbeidsmoral er blitt erstattet av statlige krisepakker og velferdsordninger som statsfinansene ikke kan bære.

Et godt eksempel på dekadensen i vestlige samfunn kunne man se på Dagsnytt 18 den 2. desember, der en forfatter som hadde brukt fem år på å skrive en bok nesten ingen ville kjøpe (opplag på 1.600 eksemplarer) var indignert over at hun ikke tjener mer enn «han som står bak trykkpressa i Latvia.» Kravstorheten står ikke i stil med virkeligheten. Hvor lenge kan borgere i Vesten forvente å få mer betalt for å gjøre mindre arbeid enn mennesker i «lavkostland»? Hvem forventer vi at skal betale?

Etter at korthuset falt med finanskrisen i 2008 har ikke Vesten lenger kredibiliteten til å yte noen finansiell eller politisk påvirkningskraft på Kina, og har fått svekket sin innflytelse over hele resten av verden. I den militære sfæren er det tvilsomt om Vesten har evnen og viljen til å stoppe en kinesisk invasjon av Taiwan eller til og med en russisk invasjon av Ukraina. Beijing og Moskva ser selvsagt dette og tøyer grensene med stadig modigere geopolitiske provokasjoner.

Enn så lenge er Vesten og Kina i et symbiotisk forhold der Kina er avhengig av vestlige markeder, og Vesten er avhengig av kinesisk kreditt. Men hvor bærekraftig er denne relasjonen? Et av de store paradoksene i verdensøkonomien etter Kinas reform og åpning under Deng Xiaoping, er at fattige Kina har jobbet, spart og lånt ut penger for å finansiere overforbruket til rike vestlige land – stikk i strid med pensumboken i økonomisk teori.

Frem til nå har Kina med sin eksportdrevne økonomiske modell sett seg tjent med å gi kreditt slik at middelklassen i vestlige land kan forbruke mer enn de skaper. Men det er ikke sikkert det vil vare for evig. Et skifte er tenkelig. Beijing er bevisst på den økende kredittrisikoen forbundet med å finansiere vestlige land år inn og år ut. Kineserne har lenge utsatt sin egen for å tilfredsstille vestlige forbrukeres materielle tilfredsstillelse. Men, i takt med at kinesernes krav til egen levestandard blir høyere og lønnskostnadene i Kina øker relativt til i Vesten, vil vi kanskje komme til et vendepunkt der kineserne konkluderer at det er på tide å få mennesker i Vesten til å arbeide billig for seg heller enn å fortsette å arbeide billig for dem. Dette kan man forsåvidt allerede se konturene av i luksusmarkeder der kundegruppen i økende grad er rike kinesere som betjenes av et vestlig prekariat.

Uforenlige verdensanskuelser

Gnisningene mellom USA og Kina tiltar på flere fronter. Dalio havnet selv i hardt vær etter et nylig intervju, der han sammenlignet kinesiske myndigheters bortføring av borgere med «strict parenting». Det utløste en flom av kritikk som hevdet at Dalio er for lite opptatt av menneskerettigheter. Kritikken er sikkert ikke helt uberettiget. Men samtidig mister den av syne det essensielle faktum at det er utenfor Vestens rekkevidde å gjøre noe med menneskerettigheter i Kina. Det toget har gått. I dag er alt vi kan stille opp med tomme ord.

Dalio forstår dette. Som aktivt involvert i sino-amerikanske relasjoner i 37 år har han også mange interessante perspektiver å bringe til bords, med forståelse for begge sidenes (ofte uforenlige) tenkemåter. I Vesten settes menneskerettigheter høyt og anses som universelle, i alle fall i teorien og i det abstrakte. Mens kineserne ser det annerledes, og mener Vesten ikke har noen rett til å pushe sine judeo-kristne verdier i det de anser som interne anliggender. Hvem har rett? Det hører også med til saken at kinesernes tankegang har som premiss at USA ville styrtet det kinesiske kommunistpartiet om de kunne. En antagelse som trolig ikke er feil. Derimot er det lite sannsynlig at Beijing ville forsøkt seg på regimeskifte i Washington.

Ragnarok?

Tror Dalio på krakk og undergang i 2022? Nei. Men han er forberedt på det. Hans base-scenario er at neste nedtur i verdensøkonomien og markedene vil komme om pluss minus fire år. Med bobletendenser på børsene og svært rentesensitive oppblåste aktivapriser er risikoen høyere enn normalt. Mye avhenger også av sentralbankenes respons, i hvilken grad de vil velge å stramme inn pengepolitikken for å få bukt med eskalerende inflasjon. Dalio tror enhver svekkelse i realøkonomien vil tvinge sentralbankene til å reversere kurs og pøse på med nye stimulanser. Han er derfor mer bekymret for devaluering av dollaren og andre ledende valutaer, enn fall i aktivapriser. Han vet at hedgefondmilliardærer som han selv kan leve med, og profitere på inflasjon, mens middelklassen vil bli skvist. Nettopp derfor er denne boken vel så relevant lesning for lønnsmottagere i middelklassen som spekulanter på børsen, i de turbulente tidene vi går i møte.

The Changing World Order

Ray Dalio

Simon & Schuster, 2021, 556 sider

