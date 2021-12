annonse

Piloten fløy over Sørkinahavet da han oppdaget lysformasjonene nær Hong Kong.

Tre sett med linjer med hvite kulelignende objekter som skinner gjennom skyene kan sees i videoen.

Gjenstandene ser ut til å dyppe inn og ut av skyene mens de flyr inn sammen på en uberegnelig måte, skriver flere amerikanske medier.

A pilot claims he saw a fleet of #UFOs over the Pacific Ocean. The video was shot at around 39,000 feet. 🛸👽

The suspected #alien aircraft took the form of ‘weird’ rotating lights moving across the sky. 😳

What are your thoughts on the footage? 👀🤔 pic.twitter.com/N0I2WS2kYq

— Chillz TV (@ChillzTV) December 7, 2021