En spørreundersøkelse utført i regi av Redd Barna har angivelig avdekket at sju av ti barn er bekymret for klimaendringer.

Forlagssjef for barne- og ungdomsbøker i Aschehoug, Sverre Henmo, venter fremdeles på gode skjønnlitterære klimabøker for barn. Han tror de kommer snart.

– Noen har prøvd, men ingen jeg vet om har fått det til, sier han til Klassekampen.

Han påpeker at forlaget får innsendt mange moralske barnebøker.

– Det kommer mange manus som handler om klima på en eller annen måte, men det er ofte moralsk og litt sånn Blekkulf-aktig. Det tilhører en annen tid.

Henmo understreker at det ikke er noe galt med Blekkulf, men han mener det er lureri og juks å si at klimakrisen løses med miljøklubber og plukking av søppel. Derfor venter han på de virkelig gode skjønnlitterære fortellingene som tar opp klimakrisen.

Det er en utfordring med klimabøker at temaet gjerne kommer foran fortellingen, mener forlagssjefen. Han kan imidlertid fortelle at barne- og ungdomslitteraturen allerede sliter litt med å bli oppfattet som snusfornuftig og moralsk.

Han mener det ligger en treghet på skjønnlitterære bøker om klimakrisen. Det tror han har årsak i at barn som vokser opp med klimakrisen må bli voksne for å sette ord på angsten for fremtiden.

Forlagssjef for barne- og ungdomsbøker i Cappelen Damm, Ragnfrid Trohaug er ikke helt enig i at det ikke finnes gode klimabøker for barn. Men hun er enig at mange klimamanus ikke er gode nok.

– Når noe får stor oppmerksomhet, slik som klima og kjønn, øker antallet manus innenfor tematikken. Det gjør at det blir en del dårlige tekster.

