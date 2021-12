annonse

Det kan gå mot vaksinetvang i Norge om Høyre får det som de vil.

Mange helsearbeidere er skeptiske til å ta flere doser av koronavaksinen. Mange har tatt en dose, og havner derfor ikke under kategorien «fullvaksinert».

Dette skaper problemer for sykehusene.

Vil ha tvang

Ifølge en undersøkelse gjort av NRK har kun 30 prosent av sykehjemmene god nok bemanning til å omplassere alt uvaksinert helsepersonell.

Høyre vil derfor tvinge tvinge folk til å vaksinere seg. De vil nå ta opp saken på Stortinget, skriver NRK.

– For helsepersonell som har sin viktigste jobb med å gi forsvarlige helse- og omsorgstjenester, så mener vi det må være et krav fordi det handler om pasientsikkerhet, sier stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe (H) til NRK.

Det er uvisst om «uvaksinert helsepersonell» er de som har tatt mindre enn to doser koronavaksine, eller de som ikke har tatt noen doser. NRK har ikke spesifisert dette i sin artikkel.

Vil ta diskusjonen

Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet mener situasjonen er så alvorlig at vaksinetvang bør diskuteres.

– Vi skal ikke se helt bort fra at det kan bli en diskusjon i tiden fremover. Det er svært krevende at det er mange helsepersonell som ikke er vaksinert under en pandemi, sa Guldvog til Nyhetsmorgen på NRK Radio.

NRKs undersøkelse viser også at 83 prosent av sykehjemmene har kartlagt vaksinestatusen til de ansatte, enten helt eller delvis. Kun 7 prosent svarer at de ikke har gjort det.

Flere av sykehjemmene har ansatte som ikke er fullvaksinert.

– Det er ikke noe vi ønsker. Eldre skal kunne føle seg trygge, enten det er på et sykehjem eller i egen bolig, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen til NRK.

Skeptisk

På onsdag advarte assisterende helsedirektør Espen Nakstad mot vaksinetvang på generell basis.

Det var under en «spørretime» med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) og Folkehelseinstituttets Line Vold onsdag kveld han sa at frivillighet er med å bygge tillit.

– Vi tror at hvis man hadde gått inn og tvunget folk til å vaksinere seg eller kommet med et påbud, kunne kanskje en del som har vært i tvil, men som landet på å takke ja, endt opp med å takke nei. Og det er ikke sikkert at vi ville hatt den høye andelen med 90 prosent voksne som har vaksinert seg, sa han.

