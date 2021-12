annonse

MDG-politiker Rasmus Hansson står frem som «strøm-moralist» og mener vi bør betale mer for strømmen enn vi er vant til.

– I Norge har vi vent oss til at vi kan bruke så mye strøm vi vil, uten at vi merker det på lommeboka. Så blir vi forskrekket når prisen blir den samme som folk i Mellom-Europa er vant til å betale. Men veldig billig strøm er ikke en menneskerettighet, sier Rasmus Hansson til Vårt Land, og mener at vi må gjøre noe med vår mentalitet:

– Norge må skifte syn på strøm. Fornybar strøm er en veldig verdifull ressurs, som det har en stor naturkostnad å produsere. Derfor må vi bruke den mest mulig effektivt.

Hansson sier at det er en spissformulering, men det ligger et alvor bak. Han nevner klimakrise, naturkrise og det grønne skiftet.

– Alle vi andre må tenke over om det ikke er bedre at strømmen blir så dyr at vi bruker den mer effektivt. Skal strøm være så billig at vi ikke gidder å skru av lyset på hytta når vi drar? spør han, og svarer at MDG vil spare på strømmen:

– Forskjellen på MDG og flere andre partier er at vi ikke vil løse dagens strømproblem ved å si: «Vi skal bygge ut uendelig mye strøm som skal være kjempebillig». Norsk natur betaler alt en uakseptabel pris for strømmen vår. Unntaket er havvind.

Rasmus Hansson tror at under strømkrisen har mange som ikke mener at «strøm bør være vesentlig billigere i Norge enn i Europa» valgt å tie. Årsaken til det er ifølge han at de som vil ha billigere strøm dominerte debatten i pressen, i sosiale medier og til dels i politikken. Blant partiene har Rødt og Frp argumentert mest for billig strøm til folk og industri.

Han frykter at et flertall på Stortinget kan la seg presse til å garantere billig strøm i lang tid.

